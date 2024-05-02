Тюменка родила ребенка в условиях паводка

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Наталья Куприс стала многодетной мамой. Дочка — третий ребенок в семье.
Муж женщины находится в разъездах, поэтому привез семью в Викуловский район к своим родителям. Вскоре он должен забрать супругу с детьми, а Наталья надеется, что за это время вода не перекроет им дорогу в село Викулово.
С момента разлива реки Ишим в Перинатальном центре Областной больницы №4 стали мамами 4 эвакуированные пациентки.
Ранее «Наш город» писал, что в трех районах Тюменской области начался интенсивный рост воды.