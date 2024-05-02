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Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Тюменка родила ребенка в условиях паводка

Тюменка родила ребенка в условиях паводка

2 мая 2024, 12:13
Фото: 1MI
Здоровая малышка родилась в ишимском роддоме. Случилось это, несмотря на то, что улицу в селе Викулово, где жила мама новорожденной девочки Наталья Куприс, должно было затопить. Беременную женщину заранее госпитализировали.
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Дети

Наталья Куприс стала многодетной мамой. Дочка — третий ребенок в семье.

Муж женщины находится в разъездах, поэтому привез семью в Викуловский район к своим родителям. Вскоре он должен забрать супругу с детьми, а Наталья надеется, что за это время вода не перекроет им дорогу в село Викулово.

С момента разлива реки Ишим в Перинатальном центре Областной больницы №4 стали мамами 4 эвакуированные пациентки.

Ранее «Наш город» писал, что в трех районах Тюменской области начался интенсивный рост воды.

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#Нигина Азамова#Общество#Ребенок#Дети#Новорожденные#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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