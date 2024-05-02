nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

РЭО: В Курской области реализуют проект по производству цинка из вторсырья

РЭО: В Курской области реализуют проект по производству цинка из вторсырья

2 мая 2024, 12:28
Фото: 1MI
В начале 2025 года в Железногорском районе Курской области будет запущен пилотный проект по переработке вторичных ресурсов в вельц-оксид цинка.

Проект будет реализован в рамках программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве», которая входит в федпроект «Экономика замкнутого цикла».

Планируется, что строительные и монтажные работы будут завершены в текущем году. Запуск объекта приведет к появлению примерно ста новых рабочих мест. Размер капиталовложений для реализации проекта составляет свыше семи миллиардов рублей, пишет newsnn.ru.

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев сообщил, что в Курской области построят завод «Цинкум», который будет заниматься утилизацией ценных вторресурсов, содержащих железо и цинк. Этот объект позволит вовлекать в оборот до 120 000 тонн вторичного сырья для производства вельц-оксида цинка, клинкера, вторичных возгонов. Глава РЭО уточнил, что вельц-оксид цинка является сырьем для производства цинка металлического, клинкер — железосодержащим сырьем для черной металлургии и цементной промышленности, а вторичные возгоны используются в качестве сырья в цветной металлургии.

Главная цель проекта «Цинкум» заключается в переработке цинкосодержащей пыли газоочисток электросталеплавильных цехов (ЭСПЦ). На сегодняшний день большая часть отходов направляется на специальные полигоны, предусмотренные для захоронения промышленных отходов.

В процессе переплавки оцинкованного металлолома пыль со значительным содержанием цинка и железа улавливается фильтрами в составе отходящих газов. На заводе «Цинкум» эта пыль будет перерабатываться в высококачественный вельц-оксид цинка, который необходим для производства цинка металлического. В России цинк является единственным цветным металлом, объемы потребления которого превышают объемы производства, в результате чего около 20 — 30% этого металла приходится импортировать из-за границы.

Проект «Цинкум» замкнет круг потребления цинка: цинк превращается в оцинкованный лист, который в свою очередь используется для изготовления бытовой и автомобильной техники, а также строительных материалов. Образование пыли ЭСПЦ в нашей стране на сегодняшний день составляет до 350 000 тонн в год. Об этом рассказал директор по технологиям ППК «РЭО» Олег Шияновский.

Среди особенностей проекта «Цинкум» следует отметить исключительно российский инжиниринг и применение технологического оборудования только отечественного производства.

Подпишитесь
«Это только начало»: экстремальные паводки в Тюменской области могут стать ежегодными
Сегодня, 05:34
Очередной рекорд: уровень воды в Ишиме установил новый исторический максимум
Сегодня, 03:49
«Самолет полетит без Вас»: пассажира рейса до Тюмени не пустили в самолет
Сегодня, 05:43
Готовимся к Пасхе: где в Тюмени продают самые дешевые яйца?
Сегодня, 08:14
«Мечтал увидеть весну и жизнь»: северянин рассказал о причинах переезда в Тюмень
Сегодня, 10:18
«Москвич»: Причин для банкротства завода нет
Сегодня, 07:24
"