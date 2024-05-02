РЭО: В Курской области реализуют проект по производству цинка из вторсырья

Проект «Цинкум» замкнет круг потребления цинка: цинк превращается в оцинкованный лист, который в свою очередь используется для изготовления бытовой и автомобильной техники, а также строительных материалов. Образование пыли ЭСПЦ в нашей стране на сегодняшний день составляет до 350 000 тонн в год. Об этом рассказал директор по технологиям ППК «РЭО» Олег Шияновский.