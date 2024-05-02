РЭО: В Курской области реализуют проект по производству цинка из вторсырья

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Проект будет реализован в рамках программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве», которая входит в федпроект «Экономика замкнутого цикла».
Планируется, что строительные и монтажные работы будут завершены в текущем году. Запуск объекта приведет к появлению примерно ста новых рабочих мест. Размер капиталовложений для реализации проекта составляет свыше семи миллиардов рублей, пишет newsnn.ru.
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев сообщил, что в Курской области построят завод «Цинкум», который будет заниматься утилизацией ценных вторресурсов, содержащих железо и цинк. Этот объект позволит вовлекать в оборот до 120 000 тонн вторичного сырья для производства вельц-оксида цинка, клинкера, вторичных возгонов. Глава РЭО уточнил, что вельц-оксид цинка является сырьем для производства цинка металлического, клинкер — железосодержащим сырьем для черной металлургии и цементной промышленности, а вторичные возгоны используются в качестве сырья в цветной металлургии.
Главная цель проекта «Цинкум» заключается в переработке цинкосодержащей пыли газоочисток электросталеплавильных цехов (ЭСПЦ). На сегодняшний день большая часть отходов направляется на специальные полигоны, предусмотренные для захоронения промышленных отходов.
В процессе переплавки оцинкованного металлолома пыль со значительным содержанием цинка и железа улавливается фильтрами в составе отходящих газов. На заводе «Цинкум» эта пыль будет перерабатываться в высококачественный вельц-оксид цинка, который необходим для производства цинка металлического. В России цинк является единственным цветным металлом, объемы потребления которого превышают объемы производства, в результате чего около 20 — 30% этого металла приходится импортировать из-за границы.
Проект «Цинкум» замкнет круг потребления цинка: цинк превращается в оцинкованный лист, который в свою очередь используется для изготовления бытовой и автомобильной техники, а также строительных материалов. Образование пыли ЭСПЦ в нашей стране на сегодняшний день составляет до 350 000 тонн в год. Об этом рассказал директор по технологиям ППК «РЭО» Олег Шияновский.
Среди особенностей проекта «Цинкум» следует отметить исключительно российский инжиниринг и применение технологического оборудования только отечественного производства.