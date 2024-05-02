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Published Сегодня, 02:30

Modified Сегодня, 02:32

Updated Сегодня, 02:32

В Тюмени начнет работу новый каршеринговый сервис

Новый каршеринговый сервис начнет работу в Тюмени

2 мая 2024, 02:30
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени начнет работу новый каршеринговый сервис

Сервис обещают запустить на следующей неделе. Его автопарк представлен как бюджетными, так и премиальными автомобилями.

В Тюмени появится новый каршеринговый сервис "БериВоди", его запуск запланирован на 8 мая. На официальном сайте компании указано, что автомобили можно будет использовать также на территориях Волгоградской, Саратовской и Пензенской областей.

В автопарке сервиса заявлено порядка 400 бюджетных и премиальных автомобилей, но на данный момент модельный ряд включает только несколько Chery Tiggo. Стоимость минуты аренды - 17.27 рубля, но она будет меняться в зависимости от времени и расстояния. При этом, пользоваться сервисом смогут только водители старше 19 лет, имеющие права категории "В" минимум год.

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