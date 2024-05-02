Новый каршеринговый сервис начнет работу в Тюмени

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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В Тюмени появится новый каршеринговый сервис "БериВоди", его запуск запланирован на 8 мая. На официальном сайте компании указано, что автомобили можно будет использовать также на территориях Волгоградской, Саратовской и Пензенской областей.
В автопарке сервиса заявлено порядка 400 бюджетных и премиальных автомобилей, но на данный момент модельный ряд включает только несколько Chery Tiggo. Стоимость минуты аренды - 17.27 рубля, но она будет меняться в зависимости от времени и расстояния. При этом, пользоваться сервисом смогут только водители старше 19 лет, имеющие права категории "В" минимум год.
Ранее "Наш город" сообщал, что тюменцы раскупили автомобили "Москвич 3" в дилерском центре "Автоград". Это связано с решением завода-изготовителя понизить цены на прошлогодние машины.