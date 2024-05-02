Новый каршеринговый сервис начнет работу в Тюмени

В автопарке сервиса заявлено порядка 400 бюджетных и премиальных автомобилей, но на данный момент модельный ряд включает только несколько Chery Tiggo. Стоимость минуты аренды - 17.27 рубля, но она будет меняться в зависимости от времени и расстояния. При этом, пользоваться сервисом смогут только водители старше 19 лет, имеющие права категории "В" минимум год.