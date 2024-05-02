На присвоение звания «Почетный гражданин города Тюмени» выдвинут Геннадий Иванов

В 2007 году в газете «Тюменские известия» была опубликована заметка Геннадия Кирилловича Иванова с обращением к жителям выйти в День Победы на улицы города с портретами своих родных и близких — участников Великой Отечественной войны, которые сражались за Победу. С этой заметки и зародилось движение, которое в 2012 году получило название «Бессмертный полк». Сейчас в патриотической акции принимают участие не только граждане России, но и многих стран мира.