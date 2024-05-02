Когда и где посмотреть новые фильмы 2024 года в Тюмени: афиша и расписание

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
2024 год запомнится любителям кинематографа большим количеством интересных новинок — их выхода в прокат многие ждут с большим нетерпением. Безусловно, не все новые фильмы иностранного производства выйдут в официальный прокат на территории России, в том числе в Тюмени. Однако возможность увидеть некоторые из новинок кино на большом экране все-таки будет.
Известный режиссер Гай Ричи снял свой новый фильм в жанре военного боевика, сообщает портал «ЭтоКино.ру». Однако некоторые критики характеризуют его как комедию с элементами экшена, как драму и как боевик шпионской тематики. Одним словом, этот новый фильм явно преподнесет зрителям сюрприз — как минимум в силу его жанровых особенностей.
В центре сюжета новинки кино — события, которые разворачиваются в период Второй мировой войны на территории Африки. Стоит отметить, что фильм основан на событиях, которые происходили на самом деле, они подробно описаны Дэмиеном Льюисом в его книге. Впрочем, в интерпретации режиссера Гая Ричи они выглядят более динамично и ярко.
Премьера этого нового фильма в России изначально планировалась на конец апреля 2024 года, однако прокатного удостоверения лента не получила. Так, жители Тюмени в кинотеатрах увидят эту новинку немного позже.
Фильм в жанре боевика с элементами комедии снял Ричард Линклейтер. Сюжет достаточно интересен: герою приходится играть роль киллера, чтобы помочь сотрудникам полиции найти преступников. Он попадает в различные переделки и в непростые ситуации, и следить за тем, как герой из них выходит, достаточно увлекательно. В главной роли в этом новом фильме снялся Глен Пауэлл, который с Линклейтером уже работал.
Во всем мире этот фильм уже вышел на большие экраны, причем еще в 2023 году. Однако в России, в том числе в Тюмени, его премьера пройдет в середине мая 2024 года. Узнать, когда новый фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах Тюмени, можно из афиш и анонсов, если за ними следить.
Многие знают сериал «Каскадеры», который сняли в 80-е годы. Этот фильм — его ремейк. В главной роли снялся Райан Гослинг, знакомый российским зрителям по целому ряду известных фильмов. Его герой — каскадер, перед которым поставлена непростая задача: найти голливудского актера, таинственным образом исчезнувшего.
Критики охарактеризовали этот новый фильм как экшен, однако отметили, что в нем присутствуют и черты мелодрамы — в частности, есть романтическая линия.
Премьера нового фильма с Райаном Гослингом во всем мире пройдет в начале мая 2024 года, а вот российские зрители, в том числе в Тюмени, увидят ее несколько позже.
Фантастический триллер получил высокую оценку со стороны критиков и экспертов портала «ЭтоКино!». Они отмечают, что очередной эпизод легендарной франшизы получился исключительно удачным, делают акцент на современных и ярких спецэффектах и зрелищности.
Главный герой этого нового фильма Ной — примат, который начинает интересоваться людьми и их цивилизацией. Он решает помочь людям и попытаться вернуть им утраченное превосходство. Его помощницей и соратницей в этом непростом деле становится молодая женщина. Фильм снял режиссер Уэс Болл, роли исполнили такие актеры, как Кевин Дюран и Фрейя Аллан.
На мировых экранах фильм покажут уже в 2024 году, а именно в начале мая. Далее можно ожидать его и на экранах кинотеатров Тюмени, равно как и других российских городов.
Этот фантастический боевик снят как приквел известного фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». В нем рассказывается история Фуриосы практически с самого начала — с ее юности, когда она была похищена. В новом фильме зрители увидят историю ее пути и узнают, что ей пришлось пережить до того, как она превратилась в отважную воительницу.
Взрослую Фуриосу, как многие помнят, сыграла Шарлиз Терон, а вот в новом фильме ее роль исполняет актриса Аня Тейлор-Джой. Режиссер картины — Джордж Миллер.
Премьера нового фильма во всем мире запланирована на середину мая. Затем, скорее всего, новинку кино покажут и в российских кинотеатрах, так что у зрителей в Тюмени будет возможность увидеть ее на большом экране.
В Тюмени есть немало современных кинотеатров, в которых можно увидеть новые фильмы, хорошо провести время. В их числе — «Синема Парк» на улице Максима Горького, 70, в ТЦ «Гудвин». Жители Тюмени особенно любят его посещать, отмечая актуальность афиши, большое количество сеансов в удобное время.
Еще один популярный кинотеатр в Тюмени — «КАРО 6 Колумб». Он находится в здании одноименного торгового комплекса на Московском тракте, 118. «Киномакс» также популярен среди жителей Тюмени в 2024 году. Он работает в ТРЦ «Кристалл 1» на улице Дмитрия Менделеева.