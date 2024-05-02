Когда и где посмотреть новые фильмы 2024 года в Тюмени: афиша и расписание

Во всем мире этот фильм уже вышел на большие экраны, причем еще в 2023 году. Однако в России, в том числе в Тюмени, его премьера пройдет в середине мая 2024 года. Узнать, когда новый фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах Тюмени, можно из афиш и анонсов, если за ними следить.