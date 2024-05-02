Идет интенсивный подъем воды: Моор рассказал о паводке в регионе

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В селе Викулово интенсивно поднимается уровень воды. По прогнозам специалистов, река Ишим будет прибывать еще неделю. Село находится под особым вниманием власти.
В Казанском районе и в городе Ишим уровень воды начал снижаться. В селе Абатское спад уровня воды начнется только с 5 мая.
На трассе Тюмень-Омск продолжают работать службы. Накануне в селе Абатском случился шторм: даже эти погодные условия не помешали спасателям защищать автодорогу от паводка.
Ранее «Наш город» писал, что гидрологи прогнозируют снижение уровня воды в Тюменской области.