nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Моор отчитался о ситуации с паводком в Тюменской области

Идет интенсивный подъем воды: Моор рассказал о паводке в регионе

2 мая 2024, 09:07
Фото: 1MI

Моор отчитался о ситуации с паводком в Тюменской области

Сегодня, 2 мая, паводковая ситуация в Тюменской области остается напряженной. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор.

 

В селе Викулово интенсивно поднимается уровень воды. По прогнозам специалистов, река Ишим будет прибывать еще неделю. Село находится под особым вниманием власти.

В Казанском районе и в городе Ишим уровень воды начал снижаться. В селе Абатское спад уровня воды начнется только с 5 мая.

На трассе Тюмень-Омск продолжают работать службы. Накануне в селе Абатском случился шторм: даже эти погодные условия не помешали спасателям защищать автодорогу от паводка.

Ранее «Наш город» писал, что гидрологи прогнозируют снижение уровня воды в Тюменской области.

Читайте также:
«Это только начало»: экстремальные паводки в Тюменской области могут стать ежегодными«Вода не уйдет»: как долго Тюменская область будет затоплена паводком?Два метра в сутки! Из-за чего произошел экстремальный подъем воды в регионе?
#Нигина Азамова#Общество#Происшествия#Эвакуация#Вода#Паводок#Паводок в Ишиме#Моор#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
«Это только начало»: экстремальные паводки в Тюменской области могут стать ежегодными
Сегодня, 05:34
Очередной рекорд: уровень воды в Ишиме установил новый исторический максимум
Сегодня, 03:49
«Самолет полетит без Вас»: пассажира рейса до Тюмени не пустили в самолет
Сегодня, 05:43
Готовимся к Пасхе: где в Тюмени продают самые дешевые яйца?
Сегодня, 08:14
«Мечтал увидеть весну и жизнь»: северянин рассказал о причинах переезда в Тюмень
Сегодня, 10:18
«Москвич»: Причин для банкротства завода нет
Сегодня, 07:24
"