Тюмень засыплет снегом. Синоптики обещают снегопад и штормовой ветер

В пятницу в Тюменской области ожидаются кратковременные дожди и +1…-4 в темное время суток, +7…+12 днем. В субботу метеорологи прогнозируют в городах юга региона осадки в виде мокрого снега, штормовой ветер с порывами до 19 м/с и +8….+13 днем, до -1…+4 в ночные часы.