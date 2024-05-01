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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В Тюмени ожидается снегопад в ближайшие дни

Тюмень засыплет снегом. Синоптики обещают снегопад и штормовой ветер

1 мая 2024, 12:53
Фото: 1MI

В Тюмени ожидается снегопад в ближайшие дни

На Тюменскую область в ближайшие дни обрушатся снегопады. Осадки в виде снега с дождем ожидаются в предстоящие выходные дни — 4 и 5 мая.
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Снег

По прогнозам метеорологов, в Тюмени 4 мая выпадет 12,9 мм осадков. При этом в ночные часы термометры покажут 0…+2, днем до +6….+8. Аналогичная погода сохранится в воскресенье, 5 мая.

В понедельник, 6 мая, потеплеет до +16…+17 днем, осадки не прекратятся, а ветер усилится до 17 м/с.

В ближайшие два дня в областной столице ожидается пасмурная и прохладная погода. Днем столбики термометров не поднимутся выше +8…+10, в ночные часы опустятся до 0….+2.

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На юге тюменского региона сегодня ночью ожидаются заморозки до -5 в отдельных районах. Вероятны гололедные явления. Температура воздуха днем в четверг, 2 мая, составит +4…+9. День пройдет без существенных осадков, ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.

В пятницу в Тюменской области ожидаются кратковременные дожди и +1…-4 в темное время суток, +7…+12 днем. В субботу метеорологи прогнозируют в городах юга региона осадки в виде мокрого снега, штормовой ветер с порывами до 19 м/с и +8….+13 днем, до -1…+4 в ночные часы.

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