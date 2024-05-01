Сильный ветер в Абатском районе срывает защитную пленку с насыпей

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В настоящее время на федеральной трассе Р-402 продолжаются работы по укреплению насыпи и дамбы. Из-за ухудшения погодных условий и усиления ветра, на реке Ишим образовываются волны — они срывают пленку с насыпи. В местах, где сбивается пленка ее оперативно меняют.
На участке автодороги Тюмень — Омск в Абатском районе введен реверс. В связи с чрезвычайной ситуацией сегодня с 18.00 до 19.00 будет закрыто движение грузового транспорта по автодороге на 426, 491, 579 км, за исключением транспортных средств, задействованных в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в соседнем регионе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Викуловском районе наблюдается интенсивный рост уровня воды. По прогнозам, в течение дня 1 мая уровень превысит абсолютный максимум 2017 года. В настоящее время он достиг отметки 10,87 метра — с 8:00 утра вода прибыла на 27 сантиметров.