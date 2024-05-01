Сильный ветер в Абатском районе срывает защитную пленку с насыпей

На участке автодороги Тюмень — Омск в Абатском районе введен реверс. В связи с чрезвычайной ситуацией сегодня с 18.00 до 19.00 будет закрыто движение грузового транспорта по автодороге на 426, 491, 579 км, за исключением транспортных средств, задействованных в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в соседнем регионе.