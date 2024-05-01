Рост больше полуметра за сутки: уровень Ишима превысил критическую отметку на 60 см

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Вода в районе села Абатское в реке прибыла на 7 сантиметров — 12,28 метра, в районе города Ишим уровень поднялся еще на 5 сантиметров за последние 24 часа — до 10,57 метра. В районе Ильинки отмечено снижение уровня в Ишиме на 5 сантиметров — до отметки 857 сантиметров выше нуля поста.
Вода в Тоболе в районе села Упорово поднялась за последние сутки на 37 сантиметров — до 815 сантиметров выше нуля поста. В Ялуторовске и Иевлево рост уровня Тобола составил 15 и 12 сантиметров — 578 сантиметров выше нуля поста (критическая отметка 850 сантиметров) и 519 сантиметров выше нулевой отметки (критическая отметка 950 сантиметров) соответственно.
В Иртыше уровень воды повысился от 4 до 13 сантиметров за сутки. Наибольший подъем воды, 13 сантиметров, отмечен в Тобольске — вода достигла отметки 492 сантиметра выше нуля поста при критической отметке 853 сантиметра.
Ранее «Наш Город» писал, что пик паводка в Викуловском районе ожидается с 5 по 6 мая. По прогнозам уровень воды может подняться до 11,5 метра — интенсивный рост продолжится до 2 мая.