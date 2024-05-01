Рост больше полуметра за сутки: уровень Ишима превысил критическую отметку на 60 см

Вода в районе села Абатское в реке прибыла на 7 сантиметров — 12,28 метра, в районе города Ишим уровень поднялся еще на 5 сантиметров за последние 24 часа — до 10,57 метра. В районе Ильинки отмечено снижение уровня в Ишиме на 5 сантиметров — до отметки 857 сантиметров выше нуля поста.