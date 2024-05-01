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Пик пожаров на территории Тюменской области придется на май и июнь 2024 года

Пик лесных пожаров в Тюменской области ожидается в мае–июне

1 мая 2024, 05:13
Фото: 1MI

Пик пожаров на территории Тюменской области придется на май и июнь 2024 года

Тюменская область попала в зону риска по лесным пожарам в мае среди регионов России. Прогноз озвучили аналитики Авиалесоохраны.

В июне наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров среди субъектов Уральского федерального округа ожидается в Курганской, Тюменской, Челябинской областях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, в регионе к борьбе с пожарами в весенне-летнем сезоне готовы приступить 2,7 тысячи человек, подготовлено более 1,2 тысячи единиц техники. Закуплены новая лесопожарная техника, противопожарное оборудование и инвентарь.

С 5 апреля в Тюменской области действует особый пожарный режим. Он установлен до 15 мая 2024 года. В период действия режима запрещено посещать лес, разводить открытый огонь, сжигать сухостой.

Нарушителям требований пожарной безопасности грозят штрафы:

  • для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей,
  • для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей,
  • для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 60 до 80 тысяч рублей,
  • для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.
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Накануне в Тюменской области на территории Синицинского бора произошел ландшафтный пожар площадью 1,5 гектаров. Кроме того, возгорание сухостоя было зарегистрировано в районе СНТ «Лесное» Тюменского района в пойме реки Туры. Площадь составила 400 квадратных метров.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, за последние сутки на территории региона произошел один лесной пожар. Площадь, пройденная огнем, составила 1,3 гектара.

1 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской авиазоне — I класс (опасности нет).

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