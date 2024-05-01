Пик лесных пожаров в Тюменской области ожидается в мае–июне

По данным информационного центра правительства Тюменской области, в регионе к борьбе с пожарами в весенне-летнем сезоне готовы приступить 2,7 тысячи человек, подготовлено более 1,2 тысячи единиц техники. Закуплены новая лесопожарная техника, противопожарное оборудование и инвентарь.