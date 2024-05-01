Пик лесных пожаров в Тюменской области ожидается в мае–июне

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
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Updated Сегодня, 05:19
В июне наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров среди субъектов Уральского федерального округа ожидается в Курганской, Тюменской, Челябинской областях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.
По данным информационного центра правительства Тюменской области, в регионе к борьбе с пожарами в весенне-летнем сезоне готовы приступить 2,7 тысячи человек, подготовлено более 1,2 тысячи единиц техники. Закуплены новая лесопожарная техника, противопожарное оборудование и инвентарь.
С 5 апреля в Тюменской области действует особый пожарный режим. Он установлен до 15 мая 2024 года. В период действия режима запрещено посещать лес, разводить открытый огонь, сжигать сухостой.
Нарушителям требований пожарной безопасности грозят штрафы:
Накануне в Тюменской области на территории Синицинского бора произошел ландшафтный пожар площадью 1,5 гектаров. Кроме того, возгорание сухостоя было зарегистрировано в районе СНТ «Лесное» Тюменского района в пойме реки Туры. Площадь составила 400 квадратных метров.
По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, за последние сутки на территории региона произошел один лесной пожар. Площадь, пройденная огнем, составила 1,3 гектара.
1 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской авиазоне — I класс (опасности нет).