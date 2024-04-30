В Тюмени пропал 10-летний ребенок

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Когда его видели в последний раз, был одет в куртку черного цвета с капюшоном, спортивные брюки черного цвета с зелеными полосками, кроссовки темного цвета. Приметы: на вид 12-13 лет, рост 155-160 сантиметров, телосложение плотное, волосы черные короткие.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении школьника, просят звонить по телефонам: 02/102, 7 (3452) 79-40-10 или +7 932-32-39-911.
По сообщениям очевидцев, Кирилла Южакова видели около пару часов назад в районе Дворца творчества и спорта «Пионер» — школьник катался на самокате с ребятами.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на прошлой неделе пропал 9-летний школьник. Мальчика нашли в течение дня.