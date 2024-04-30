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Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

В Тюмени пропал 10-летний ребенок

В Тюмени пропал 10-летний ребенок

30 апреля 2024, 14:40
Фото: 1MI
Кирилл Южаков около полудня ушел из дома по улице Северной и после этого перестал выходить на связь.
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Дети

Когда его видели в последний раз, был одет в куртку черного цвета с капюшоном, спортивные брюки черного цвета с зелеными полосками, кроссовки темного цвета. Приметы: на вид 12-13 лет, рост 155-160 сантиметров, телосложение плотное, волосы черные короткие.

Фото: Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень»

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении школьника, просят звонить по телефонам: 02/102, 7 (3452) 79-40-10 или +7 932-32-39-911.

По сообщениям очевидцев, Кирилла Южакова видели около пару часов назад в районе Дворца творчества и спорта «Пионер» — школьник катался на самокате с ребятами.

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