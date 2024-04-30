В Тюмени пропал 10-летний ребенок

Когда его видели в последний раз, был одет в куртку черного цвета с капюшоном, спортивные брюки черного цвета с зелеными полосками, кроссовки темного цвета. Приметы: на вид 12-13 лет, рост 155-160 сантиметров, телосложение плотное, волосы черные короткие.