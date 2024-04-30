Уровень воды Ишиме в Викулово превысит 11 метров. Выдержит дамба?

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
По данным гидрологического бюллетеня на 16:00 30 апреля вода поднялась до отметки 10,13 метра — еще утром, в 8:00, уровень воды в Ишиме в районе Викулово составлял 976 сантиметров. Критической является отметка 1000 сантиметров. Абсолютный максимум, 10,97 метра, был зарегистрирован 25 мая 2017 года.
По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, пик паводка в Викуловском районе ожидается 5–6 мая. Все работы на защитных сооружениях выполнены — дамба высотой 12,5 дополнительно увеличена насыпью еще на 60 сантиметров. По прогнозам, вода поднимется до уровня не менее 11,5 метра.
Ранее «Наш Город» писал, что в Викуловском районе паводком от большой земли уже отрезаны мост на деревни Заборку и Тюлешов Бор, дорога напрямую Чуртан — Балаганы. В Пестово можно попасть по объездной дороге с автотрассы Викулово — Абатское. В остальные деревни — только на лодке. Организована лодочная переправа.