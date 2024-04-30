Уровень воды Ишиме в Викулово превысит 11 метров. Выдержит дамба?

Ранее «Наш Город» писал, что в Викуловском районе паводком от большой земли уже отрезаны мост на деревни Заборку и Тюлешов Бор, дорога напрямую Чуртан — Балаганы. В Пестово можно попасть по объездной дороге с автотрассы Викулово — Абатское. В остальные деревни — только на лодке. Организована лодочная переправа.