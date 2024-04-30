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Викулово 30.04.2024

Уровень воды Ишиме в Викулово превысит 11 метров. Выдержит дамба?

30 апреля 2024, 11:39
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Викулово 30.04.2024

Уровень воды в Ишиме достиг опасного уровня

Паводок вплотную подошел к селу Викулово в Тюменской области — в муниципалитете начался интенсивный подъем воды в реке Ишим. За последние сутки уровень увеличился более чем на 1 метр и превысил критическую отметку.

По данным гидрологического бюллетеня на 16:00 30 апреля вода поднялась до отметки 10,13 метра — еще утром, в 8:00, уровень воды в Ишиме в районе Викулово составлял 976 сантиметров. Критической является отметка 1000 сантиметров. Абсолютный максимум, 10,97 метра, был зарегистрирован 25 мая 2017 года.

Викулово 30.04.2024
Видео: тг-канал Александр Моор

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, пик паводка в Викуловском районе ожидается 5–6 мая. Все работы на защитных сооружениях выполнены — дамба высотой 12,5 дополнительно увеличена насыпью еще на 60 сантиметров. По прогнозам, вода поднимется до уровня не менее 11,5 метра.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что в Викуловском районе паводком от большой земли уже отрезаны мост на деревни Заборку и Тюлешов Бор, дорога напрямую Чуртан — Балаганы. В Пестово можно попасть по объездной дороге с автотрассы Викулово — Абатское. В остальные деревни — только на лодке. Организована лодочная переправа.

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