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село Викулово 30.04.2024

Паводок в Тюменской области: эвакуированы 6 тысяч человек, затоплены сотни домов

30 апреля 2024, 08:38
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
село Викулово 30.04.2024

В Тюменской области эвакуировали из-за паводка более 6 тысяч человек

В настоящее время на территории региона в зоне затопления остаются 36 населенных пунктов. Под воду ушли более 200 жилых домов, более 520 дачных домов, около 3 тысяч приусадебных участка, 25 участков автомобильных дорог.

Эвакуированы из опасных зон более 6 тысяч человек. 665 из них, в том числе 231 ребенок находятся в пунктах временного размещения, сообщает МЧС России.

Напряженной остается ситуация в Абатском районе — вода в Ишиме продолжает прибывать. По информации главы района Игоря Васильева, водой от большой земли в муниципалитете отрезаны 14 населённых пунктов, 5 деревень затоплены водой, в 8 селах и деревнях в целях безопасности отключено электроснабжение.

Райцентр с. Абатское
Видео: тг-канал Игорь Васильев

В Викуловском районе паводком отрезаны мост на деревни Заборку и Тюлешов Бор, дорога напрямую Чуртан — Балаганы. В Пестово можно попасть по объездной дороге с автотрассы Викулово — Абатское. В остальные деревни — только на лодке. Организована лодочная переправа.

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В муниципалитете продолжается подготовка к паводку — жители района вывозят имущество в места складирования и хранения:

  • место для складирования имущества граждан — склад ангарного типа по адресу: с. Викулово, ул. Автомобилистов №50 стр. 11 (территория Викуловского РайПО).
  • место для хранения транспортных средств по адресу: с. Викулово, ул. Свободы, №211 (территория бывшей птицефабрики).

В настоящее время уровень воды в Ишиме в районе Викулово достиг отметки 995 сантиметров. До критической черты остается всего 5 сантиметров.

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