Паводок в Тюменской области: эвакуированы 6 тысяч человек, затоплены сотни домов

В Викуловском районе паводком отрезаны мост на деревни Заборку и Тюлешов Бор, дорога напрямую Чуртан — Балаганы. В Пестово можно попасть по объездной дороге с автотрассы Викулово — Абатское. В остальные деревни — только на лодке. Организована лодочная переправа.