Паводок в Тюменской области: эвакуированы 6 тысяч человек, затоплены сотни домов

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Published Сегодня, 08:38
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Эвакуированы из опасных зон более 6 тысяч человек. 665 из них, в том числе 231 ребенок находятся в пунктах временного размещения, сообщает МЧС России.
Напряженной остается ситуация в Абатском районе — вода в Ишиме продолжает прибывать. По информации главы района Игоря Васильева, водой от большой земли в муниципалитете отрезаны 14 населённых пунктов, 5 деревень затоплены водой, в 8 селах и деревнях в целях безопасности отключено электроснабжение.
В Викуловском районе паводком отрезаны мост на деревни Заборку и Тюлешов Бор, дорога напрямую Чуртан — Балаганы. В Пестово можно попасть по объездной дороге с автотрассы Викулово — Абатское. В остальные деревни — только на лодке. Организована лодочная переправа.
В муниципалитете продолжается подготовка к паводку — жители района вывозят имущество в места складирования и хранения:
В настоящее время уровень воды в Ишиме в районе Викулово достиг отметки 995 сантиметров. До критической черты остается всего 5 сантиметров.