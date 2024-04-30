Без фейерверка и шествия: как Тюмень отметит Первомай

Напомним, 1 мая в Тюмени закроют для проезда транспортных средств участок автомобильной дороги по улице Станкостроителей — от Профсоюзной до Николая Машарова. Дорога будет закрыта с 7 часов утра до 12:00. Кроме того, с 1 мая в связи с реконструкцией улицы Ленина будут закрыты для движения транспортных средств автодороги по четырем участкам улиц в центре города.