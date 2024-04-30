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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Как Тюмень отметит праздник 1 мая

Без фейерверка и шествия: как Тюмень отметит Первомай

30 апреля 2024, 12:36
Фото: 2 ГИС

Как Тюмень отметит праздник 1 мая

Праздник Весны и Труда в Тюмени в этом году пройдет в измененном формате. В областной столице отменены традиционные фейерверки и шествие.

В 10:00 откроет праздничный день торжественная церемония возложения цветов к мемориальным комплексам в скверах Тружеников тыла, Якова Неумоева, Потапова, к «Памятнику деревне и ее жителям. За вклад в Победу в ВОВ».

В 10:00 торжественное мероприятие в честь годовщины присвоению Тюмени звания «Город трудовой доблести» состоится у мемориала в сквере Николая Машарова.

В 12:00 КПРФ проведет митинг на Площади Борцов Революции против роста цен и тарифов на услуги ЖКХ и мусор, а также нищеты и безработицы.

В 15:00 в сквере Казачьи состоится программа «Цветущий май». Творческие коллективы исполнят песни о Родине, мире, добре и дружбе. Также гостей праздника ждет работа интерактивных площадок и весенних фотозон.

С 10:00 до 12:00 в сквере Николая Машарова пройдет выдача символа Победы в рамках акции «Георгиевская лента».

Напомним, 1 мая в Тюмени закроют для проезда транспортных средств участок автомобильной дороги по улице Станкостроителей — от Профсоюзной до Николая Машарова. Дорога будет закрыта с 7 часов утра до 12:00. Кроме того, с 1 мая в связи с реконструкцией улицы Ленина будут закрыты для движения транспортных средств автодороги по четырем участкам улиц в центре города.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Праздники#1 мая
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