Без фейерверка и шествия: как Тюмень отметит Первомай

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В 10:00 откроет праздничный день торжественная церемония возложения цветов к мемориальным комплексам в скверах Тружеников тыла, Якова Неумоева, Потапова, к «Памятнику деревне и ее жителям. За вклад в Победу в ВОВ».
В 10:00 торжественное мероприятие в честь годовщины присвоению Тюмени звания «Город трудовой доблести» состоится у мемориала в сквере Николая Машарова.
В 12:00 КПРФ проведет митинг на Площади Борцов Революции против роста цен и тарифов на услуги ЖКХ и мусор, а также нищеты и безработицы.
В 15:00 в сквере Казачьи состоится программа «Цветущий май». Творческие коллективы исполнят песни о Родине, мире, добре и дружбе. Также гостей праздника ждет работа интерактивных площадок и весенних фотозон.
С 10:00 до 12:00 в сквере Николая Машарова пройдет выдача символа Победы в рамках акции «Георгиевская лента».
Напомним, 1 мая в Тюмени закроют для проезда транспортных средств участок автомобильной дороги по улице Станкостроителей — от Профсоюзной до Николая Машарова. Дорога будет закрыта с 7 часов утра до 12:00. Кроме того, с 1 мая в связи с реконструкцией улицы Ленина будут закрыты для движения транспортных средств автодороги по четырем участкам улиц в центре города.