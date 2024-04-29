В Харькове переименовали все улицы, связанные с Тюменской областью

Posted Вчера, 19:28
Published Вчера, 19:28
Modified Вчера, 19:30
Updated Вчера, 19:30
Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о переименовании более 360 топонимов. В заявлении мэрии объяснили, что переименованы те улицы, названия которых имеют отношение к «стране-агрессору».
В частности, с карт города исчезнет переулок Тюменский. Теперь он будет называться Бориспольским. Улица Тобольская будет переименована в улицу Стражей Неба, переулок Уральский — в Баштанный. «Пострадает» и переулок, названный в честь соседнего округа — Югорский. Он станет Купеческим.
Также был переименован ряд улиц, названных в честь российских учёных и писателей. Например, улица Менделеева стала Учебной, а Крылова присвоили название Археологов.
В Тюмени пока не отрекаются от всего украинского. На картах города можно найти улицы Харьковскую и Киевскую. В 2022 году ходили слухи о переименовании улицы Киевской в «Защитников ЛДНР», но в мэрии опровергли эту информацию.