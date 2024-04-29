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Posted Вчера, 19:28

Published Вчера, 19:28

Modified Вчера, 19:30

Updated Вчера, 19:30

В Харькове переименовали все улицы, связанные с Тюменской областью

В Харькове переименовали все улицы, связанные с Тюменской областью

29 апреля 2024, 19:28
Фото: 1MI
Власти Харькова поменяли названия улиц, названия которых перекликаются с Тюменской областью, Югрой, Уралом и другими городами России. Процесс смены «русских» топонимов активно идёт на Украине после начала спецоперации.
Сюжет
Украина

Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о переименовании более 360 топонимов. В заявлении мэрии объяснили, что переименованы те улицы, названия которых имеют отношение к «стране-агрессору».

В частности, с карт города исчезнет переулок Тюменский. Теперь он будет называться Бориспольским. Улица Тобольская будет переименована в улицу Стражей Неба, переулок Уральский — в Баштанный. «Пострадает» и переулок, названный в честь соседнего округа — Югорский. Он станет Купеческим.

Также был переименован ряд улиц, названных в честь российских учёных и писателей. Например, улица Менделеева стала Учебной, а Крылова присвоили название Археологов.

В Тюмени пока не отрекаются от всего украинского. На картах города можно найти улицы Харьковскую и Киевскую. В 2022 году ходили слухи о переименовании улицы Киевской в «Защитников ЛДНР», но в мэрии опровергли эту информацию.

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#Ольга Оздамар#Улицы#Украина#СВО#Спецоперация на Украине и ее последствия#Топонимы
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