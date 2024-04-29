«6-часовые пробки»: протяженность затора на трассе Тюмень — Омск достигла 60 км

По данным Управтодор, в сторону Омска пробка образовалась на участке с 343 по 347 километры, в сторону Тюмени — на участке с 365 по 363 километры. На участке федеральной трассе с 353-го по 363-й километры введен реверс. Движение регулируют экипажи ГИБДД. По данным госавтоинспекции, общая протяженность пробки достигает 60 километров.