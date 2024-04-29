«6-часовые пробки»: протяженность затора на трассе Тюмень — Омск достигла 60 км

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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По данным Управтодор, в сторону Омска пробка образовалась на участке с 343 по 347 километры, в сторону Тюмени — на участке с 365 по 363 километры. На участке федеральной трассе с 353-го по 363-й километры введен реверс. Движение регулируют экипажи ГИБДД. По данным госавтоинспекции, общая протяженность пробки достигает 60 километров.
Накануне вечером тюменские водители сообщали, что простояли в пробке порядка 6 часов — машины практически не двигались.
«В связи со сложившейся ситуацией федеральная трасса, регионального значения, возле села Абатское должна быть полностью реконструирована из двухполосной в четырехполосную, во избежание таких последствий», — отметили автовладельцы.
Ранее «Наш Город» писал, что уровень воды в Ишиме в районе села Абатское побил сегодня очередной рекорд — вода поднялась до отметки 12,15 метра. За сутки рост уровня составил 7 сантиметров.