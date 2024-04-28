Как майские выходные отразятся на заработной плате тюменцев

В частности, если продолжительность рабочей недели сотрудника составляет пять дней, а основой заработной платы является оклад, то за май он получит обычную заработную плату. Оплата в двойном размере предусмотрена только в том случае, если работник выйдет на работу в какой-то из выходных дней.