Как майские выходные отразятся на заработной плате тюменцев

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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По словам специалистов, заработная плата в мае, с учетом выходных дней, будет зависеть от графика специалиста и условий оплаты нерабочего времени, указанных в локальных нормативных актах.
В частности, если продолжительность рабочей недели сотрудника составляет пять дней, а основой заработной платы является оклад, то за май он получит обычную заработную плату. Оплата в двойном размере предусмотрена только в том случае, если работник выйдет на работу в какой-то из выходных дней.
При сменном графике работник получит обычную заработную плату, если его смены придутся на 28, 29 и 30 апреля или 10–12 мая. Если смена выпадает на 1 или 9 мая, ему будет положена оплата труда в двойном размере.
При сдельном графике сотруднику положена двойная оплата за работу, если ему придется работать в любой день с 28 апреля по 1 мая или с 9 по 12 мая.
Майские праздники не будут оплачивать работникам в отпуске, в том числе по уходу за ребенком или в декретном.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 мая в магазинах не будут продавать алкогольные напитки. Запрет не коснется заведений общепита — кафе, ресторанов, баров.