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Тюменцам рассказали, как майские выходные отразятся на заработной плате

Как майские выходные отразятся на заработной плате тюменцев

28 апреля 2024, 08:41
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, как майские выходные отразятся на заработной плате

В этом году майские праздники подарят жителям Тюмени дополнительные выходные дважды. В честь Праздника Весны и Труда отдыхать тюменцы будут 28, 29, 30 апреля и 1 мая — с воскресенья по среду. В честь Дня Победы — 9, 10, 11 и 12 мая, с четверга по воскресенье.

По словам специалистов, заработная плата в мае, с учетом выходных дней, будет зависеть от графика специалиста и условий оплаты нерабочего времени, указанных в локальных нормативных актах.

В частности, если продолжительность рабочей недели сотрудника составляет пять дней, а основой заработной платы является оклад, то за май он получит обычную заработную плату. Оплата в двойном размере предусмотрена только в том случае, если работник выйдет на работу в какой-то из выходных дней.

При сменном графике работник получит обычную заработную плату, если его смены придутся на 28, 29 и 30 апреля или 10–12 мая. Если смена выпадает на 1 или 9 мая, ему будет положена оплата труда в двойном размере.

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При сдельном графике сотруднику положена двойная оплата за работу, если ему придется работать в любой день с 28 апреля по 1 мая или с 9 по 12 мая.

Майские праздники не будут оплачивать работникам в отпуске, в том числе по уходу за ребенком или в декретном.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 мая в магазинах не будут продавать алкогольные напитки. Запрет не коснется заведений общепита — кафе, ресторанов, баров.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Заработная плата#Новости тюмени#Майские праздники#Выходные#Оплата
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