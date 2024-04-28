Федеральную трассу Тюмень — Омск сковали километровые пробки

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Продолжает действовать ограничение на проезд по участку трассы в Абатском районе для тяжеловесного транспорта, имеющего нагрузку на ось более 6 тонн.
В настоящее время в связи с введенными ограничениями на участке автодороги в Абатском районе зафиксированы километровые пробки. Водителей призывают по возможности отложить поездки или переждать на стоянках.
Ранее «Наш Город» писал, что уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское за последние часы поднялся на 2 сантиметра — уровень достиг отметки 1210 сантиметров.