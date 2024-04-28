nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

На федеральной автодороге Тюмень — Омск образовались гигантские пробки

Федеральную трассу Тюмень — Омск сковали километровые пробки

28 апреля 2024, 09:52
Фото: 1MI

На федеральной автодороге Тюмень — Омск образовались гигантские пробки

На участке федеральной трассы Тюмень — Омск введен реверс. Движение по одной полосе организовано с 353 по 363-й километры автодороги. Зона реверса будет увеличена по километражу, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Продолжает действовать ограничение на проезд по участку трассы в Абатском районе для тяжеловесного транспорта, имеющего нагрузку на ось более 6 тонн.

Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области

В настоящее время в связи с введенными ограничениями на участке автодороги в Абатском районе зафиксированы километровые пробки. Водителей призывают по возможности отложить поездки или переждать на стоянках.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское за последние часы поднялся на 2 сантиметра — уровень достиг отметки 1210 сантиметров.

Читайте также:
Как майские выходные отразятся на заработной плате тюменцевДамба на трассе Тюмень — Омск в опасности из-за сильного ветраПаводки в Тюменской области сменят лесные пожары. Это произойдет в мае
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Дорожные пробки#Новости тюмени#Пробки#Тобольск#Ограничения#Ишимский район#Абатский район#Паводок#Тюмень - Омск#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
В реке Ишим вода прибыла на 68 сантиметров за сутки
Сегодня, 04:02
Цены на однокомнатные квартиры и студии резко подскочили в Тюмени
Сегодня, 05:18
Тест на эрудицию! Сможете ли вы ответить на 10 вопросов для самых умных?
Вчера, 08:45
Переводы без комиссии, акцизы на вино и защита от просрочки: что изменится с 1 мая
Сегодня, 01:00
Арбитражи апреля: суд с «Вконтакте», хитрые закупки администрации и бизнес-должники
Вчера, 07:00
«Он первым вступил в бой»: на СВО погиб командир отделения из Тюменской области
Сегодня, 01:07
"