В МИД Российской Федерации прошла презентация ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский отметил, что в этом году Северная столица принимает форум в 27 раз. Он также добавил, что за эти годы ПМЭФ стал одним из самых значимых событий в экономической жизни.
В рамках презентации участникам мероприятия рассказали, что члены иностранных делегаций из стран, не пользующихся безвизовым режимом с РФ, могут воспользоваться ускоренным форматом получения визы. С этой целью необходимо обратиться в российское консульское учреждение с приглашением от оргкомитета ПМЭФ. Об этом пишет newsnn.ru.
Возможности площадки ПМЭФ позволяют обсуждать не только деловые и экономико-политические стратегии, но и экологические, поскольку экология тоже занимает одно из ключевых мест в умах политиков и предпринимателей. Об этом заявил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.
По его словам, форум является важнейшим событием в календаре мероприятий Фонда Росконгресс — социально ориентированного нефинансового института развития, который в основном организует мероприятия, связанные с экономикой и политикой. Александр Стуглев добавил, что ПМЭФ ежегодно сопровождают и спортивные, и культурные события, которые позволяют участникам выстроить более крепкие и доверительные отношения.
Получить приглашение на форум можно в едином личном кабинете. Требования к оформлению приглашения для въезжающих из иностранных государств размещены на официальном сайте форума.
Как рассказал замдиректора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков, форум стал удобным инструментом для представителей бизнеса, позволяющим находить новые направления развития. Кроме того, это еще и площадка для диалога с иностранными предпринимателями, которые планируют вести свой бизнес в России, а также для общения предпринимателей из разных континентов. Он подчеркнул, что ПМЭФ ежегодно совершенствует инфраструктуру, чтобы площадка была максимально удобна с точки зрения заключения договоренностей.
Даты проведения 27-го Петербургского международного экономического форума — 5–8 июня 2024 года. Информационным партнёром мероприятия является медиахолдинг 1MI.