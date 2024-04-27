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Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

В Госдуме предложили ограничить оборот криптовалют в России

27 апреля 2024, 16:11
В Государственной Думе РФ предложили запретить на территории страны организацию оборота криптовалют, за исключением майнинга и тестовых проектов Центрального Банка.

Инициативу прокомментировал экономист Михаил Беляев. По его мнению, важно, прежде всего, определить правовой статус криптовалюты. Эксперт считает, что она не может быть признана полноценными деньгами, а должна иметь статус цифрового актива, ценных бумаг или некоего нематериального блага, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Беляев отметил, что запрет оборота при разрешении майнинга выглядит противоречиво. По его словам, люди, предлагающие такие меры, «не понимают природу криптовалюты» и находятся под давлением спекулянтов и тех, кто использует цифровые валюты для незаконных операций.

Для решения этого вопроса, по мнению эксперта, необходимо установить четкую границу между криптовалютами и законными деньгами, выпускаемыми ЦБ. В противном случае, предупредил Беляев, это может привести к расстройству денежного обращения в стране и ухудшению экономической ситуации.

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