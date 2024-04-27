УСТЭК наградили на Международной выставке-форуме «Россия» за вклад в развитие ЖКХ

На прошлой неделе профессионалов этой важной жизнеобеспечивающей сферы наградили в честь 375-летия со дня основания сферы жилищно-коммунального хозяйства. Торжественное юбилейное событие прошло на Международной выставке-форуме «Россия». Приятно, что в списке награжденных –Любовь Зырянова, начальник сектора технического аудита АО «УСТЭК». В том числе Любовь Викторовна возглавляет первичную профсоюзную организацию Общества, представляя интересы сотрудников и делая все возможное для улучшения социальных и рабочих условий трудового коллектива. Когда-то Любовь Викторовна связала свою жизнь с теплоэнергетикой и ни разу не пожалела о выбранном карьерном пути. На выставке ее наградили удостоверением и медалью имени Л. А. Велихова «За вклад в развитие городского хозяйства».