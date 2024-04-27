УСТЭК наградили на Международной выставке-форуме «Россия» за вклад в развитие ЖКХ

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
На прошлой неделе профессионалов этой важной жизнеобеспечивающей сферы наградили в честь 375-летия со дня основания сферы жилищно-коммунального хозяйства. Торжественное юбилейное событие прошло на Международной выставке-форуме «Россия». Приятно, что в списке награжденных –Любовь Зырянова, начальник сектора технического аудита АО «УСТЭК». В том числе Любовь Викторовна возглавляет первичную профсоюзную организацию Общества, представляя интересы сотрудников и делая все возможное для улучшения социальных и рабочих условий трудового коллектива. Когда-то Любовь Викторовна связала свою жизнь с теплоэнергетикой и ни разу не пожалела о выбранном карьерном пути. На выставке ее наградили удостоверением и медалью имени Л. А. Велихова «За вклад в развитие городского хозяйства».
Я закончила институт по специальности «Промышленная теплоэнергетика» и практически всю жизнь работаю в этой сфере. После института по распределению приехала на завод строительных машин, где работала в теплотехническом бюро. Уже тогда система ЖКХ на заводе была широкомасштабной, в нее входили как эксплуатация, так и обеспечение коммунальными услугами построенных заводом многоквартирных жилых домов, детских садов, спортивных учреждений Помню, что моим первым и ответственным трудовым заданием стала приемка теплового узла в КЮТ «Кижеватовец», — поделилась воспоминаниями Любовь Зырянова.
Эффективная работа УСТЭК на благо города и его жителей по достоинству оценивается на уровне городских властей. Только в этом году 8 работников Общества были отмечены благодарностью Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области за трудовой вклад в развитие жилищно-коммунальной сферы, многолетний добросовестный труд и заслуги в профессиональной деятельности.