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УСТЭК наградили на Международной выставке-форуме «Россия» за вклад в развитие ЖКХ

УСТЭК наградили на Международной выставке-форуме «Россия» за вклад в развитие ЖКХ

27 апреля 2024, 06:06
Фото: УСТЭК
АО «УСТЭК», как единая теплоснабжающая организация, вносит неоценимый вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства нашего большого и стремительно растущего города.

На прошлой неделе профессионалов этой важной жизнеобеспечивающей сферы наградили в честь 375-летия со дня основания сферы жилищно-коммунального хозяйства. Торжественное юбилейное событие прошло на Международной выставке-форуме «Россия». Приятно, что в списке награжденных –Любовь Зырянова, начальник сектора технического аудита АО «УСТЭК». В том числе Любовь Викторовна возглавляет первичную профсоюзную организацию Общества, представляя интересы сотрудников и делая все возможное для улучшения социальных и рабочих условий трудового коллектива. Когда-то Любовь Викторовна связала свою жизнь с теплоэнергетикой и ни разу не пожалела о выбранном карьерном пути. На выставке ее наградили удостоверением и медалью имени Л. А. Велихова «За вклад в развитие городского хозяйства».

Я закончила институт по специальности «Промышленная теплоэнергетика» и практически всю жизнь работаю в этой сфере. После института по распределению приехала на завод строительных машин, где работала в теплотехническом бюро. Уже тогда система ЖКХ на заводе была широкомасштабной, в нее входили как эксплуатация, так и обеспечение коммунальными услугами построенных заводом многоквартирных жилых домов, детских садов, спортивных учреждений Помню, что моим первым и ответственным трудовым заданием стала приемка теплового узла в КЮТ «Кижеватовец», — поделилась воспоминаниями Любовь Зырянова.

Эффективная работа УСТЭК на благо города и его жителей по достоинству оценивается на уровне городских властей. Только в этом году 8 работников Общества были отмечены благодарностью Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области за трудовой вклад в развитие жилищно-коммунальной сферы, многолетний добросовестный труд и заслуги в профессиональной деятельности.

#Тюмень#Тюменская область#УСТЭК#Коммунальные услуги#Награда#Детские сады#Эксплуатация
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