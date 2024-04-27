Тюменские поликлиники поменяли режим работы на время праздников

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
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Updated Сегодня, 14:00
С 28 апреля по 1 мая, а также 4, 5 и с 9 по 12 мая пациенты смогут обратиться к дежурным врачам с 9 до 14 часов. По этому же графику будут работать и процедурные кабинеты.
2,3,6,7 и 8 мая все будут работать как обычно. Тюменцам рекомендовали вызывать врача домой при ухудшении самочувствия. В экстренных ситуациях необходимо звонить в скорую помощь.
Ранее «Наш город» писал, по какому графику тюменцам в мае выплатят пособия и пенсии.