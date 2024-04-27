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Posted 27 апреля, 11:35

Published 27 апреля, 11:35

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Тюменская компания выпустила первую партию эскимо

Тюменская компания выпустила первую партию эскимо

27 апреля 2024, 11:35
Фото: 1MI
Компания «Ландис», выпускающая «Тюменский пломбир», добавила в свой ассортимент продукции эскимо. Мороженое в шоколадной глазури будет в двух вариантах — со вкусом ванили и шоколада, сообщает департамент региональный департамент экономики.
Фото: департамент экономики ТО/телеграм

В будущем предприятие планирует расширить ассортимент ванильным пломбиром в молочном шоколаде и ванильно-клубничном без глазури.

«Ежемесячно завод выпускает порядка 600 тысяч порций мороженого ежемесячно. Более 70 миллионов рублей вложено в запуск производства. За 11 месяцев 2023 года в регионе было произведено 1,2 миллиона килограмм мороженого», — отметили в ведомстве.

На сегодня «Ландис» — самая крупное предприятие в Тюменской области по производству мороженого. Завод находится в индустриальном парке «Боровский» и с 2018 года выпускает продукцию под брендом «Тюменский пломбир».

Поддержка предприятию оказана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, десять лет назад региональное правительство для поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей создало Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Организация оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.

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