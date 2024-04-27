Рейтинг Новикомбанка повысился до уровня ruAA- со стабильным прогнозом

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Как сказано в отчете рейтингового агентства, рост рейтинга обусловлен существенным укреплением позиций по капиталу и ликвидности, улучшением диверсификации активов и обязательств, а также снижением концентрации на отдельных клиентах вследствие расширения клиентской базы банка за счет крупных федеральных компаний. Об этом пишет newstracker.ru.
Еще одним позитивным фактором стало кредитование Новикомбанком заемщиков с высоким кредитным качеством, а также роль банка в финансировании стратегических предприятий.
Сегодня Новикомбанк поддерживает финансирование высокотехнологичных предприятий разных отраслей промышленности. В их числе — авиастроение, машиностроение, автомобилестроение, судостроение, электроника, транспорт, нефтедобыча. Новикомбанк поддерживает программы по модернизации промышленных производств, созданию новых продуктов и технологий.
Эксперты особо остановились на том, что текущий уровень корпоративного управления и системы управления рисками соответствуют масштабам деятельности банка и его стратегическим задачам.
За последние десять месяцев это четвертое позитивное рейтинговое действие в отношении Новикомбанка со стороны ведущих российских рейтинговых агентств, заявила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева. Она добавила, что это указывает на правильность стратегии банка, утвержденной главным акционером — госкорпорацией «Ростех». Более того, в последние годы банк успешно справлялся с волатильностью и беспрецедентными вызовами.
По словам Елены Георгиевой, банк активно кредитует отечественный инженерный корпус и с запасом выполняет регуляторные требования по наращиванию капитала, обеспечивая дивидендами акционеров, которые их в дальнейшем направляют на развитие отечественной промышленности.