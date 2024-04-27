Рейтинг Новикомбанка повысился до уровня ruAA- со стабильным прогнозом

За последние десять месяцев это четвертое позитивное рейтинговое действие в отношении Новикомбанка со стороны ведущих российских рейтинговых агентств, заявила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева. Она добавила, что это указывает на правильность стратегии банка, утвержденной главным акционером — госкорпорацией «Ростех». Более того, в последние годы банк успешно справлялся с волатильностью и беспрецедентными вызовами.