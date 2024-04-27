Река Ишим в районе села Абатское преодолела отметку в 12 метров

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Тюменской обалсти Александр Моор.
Чтобы исключить просачивание воды под асфальтом, дорожники укрепляют насыпь. Ее укрепляют пленкой и фиксируют мешками с песком.
Как рассказал Моор, технология уже доказала свою эффективность. Работы ведутся на трех участках дороги. В понедельник укрепление трассы планируют завершить.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень-Омск образовались пробки из-за паводка.