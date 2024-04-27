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Updated Сегодня, 14:59

Река Ишим в районе села Абатское преодолела отметку в 12 метров

Река Ишим в районе села Абатское преодолела отметку в 12 метров

27 апреля 2024, 14:57
Фото: 1MI
Река Ишим возле села Абатское преодолела отметку в 12 метров. Вся эта огромная масса воды давит на федеральную дорогу Тюмень-Омск.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Тюменской обалсти Александр Моор.

Чтобы исключить просачивание воды под асфальтом, дорожники укрепляют насыпь. Ее укрепляют пленкой и фиксируют мешками с песком.

Как рассказал Моор, технология уже доказала свою эффективность. Работы ведутся на трех участках дороги. В понедельник укрепление трассы планируют завершить.

Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень-Омск образовались пробки из-за паводка.

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