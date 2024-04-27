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Тюменского моряка освободят из плена иранского спецназа

Переговоры прошли успешно: тюменский моряк будет освобожден из плена в Иране

27 апреля 2024, 07:50
Фото: 1MI

Тюменского моряка освободят из плена иранского спецназа

Тюменского моряка Тимофея Колчанова освободят из плена иранского спецназа. Дипломаты провели переговоры танкере MSC ARIES, захваченном подразделением «Сепах» 13 апреля.

По результатам переговоров глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что весь экипаж танкера, в том числе Колчанов, будет освобождён. Информация о точной дате пока неизвестна — в настоящее готовится смена экипажа.

Согласно условиям иранской стороны, пленников отпустят только в том случае, если Израиль найдет им замену. Как только другие моряки зайдут на борт — команду захваченного танкера освободят, пишет тг-канал SHOT.

Фото: тг-канал SHOT

Ранее Тимофей Колчанов рассказывал, что в плену с ними обращаются нормально — кормят, выдают на один час в день телефоны для того, чтобы они могли позвонить своим родным. 38-летний Тимофей Колчанов работал на судне по контракту и должен был вернуться к семье в конце мая. Известно, что это был четвертый его контракт.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Переговоры#Моряки#Захват заложников
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