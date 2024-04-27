Переговоры прошли успешно: тюменский моряк будет освобожден из плена в Иране

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
По результатам переговоров глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что весь экипаж танкера, в том числе Колчанов, будет освобождён. Информация о точной дате пока неизвестна — в настоящее готовится смена экипажа.
Согласно условиям иранской стороны, пленников отпустят только в том случае, если Израиль найдет им замену. Как только другие моряки зайдут на борт — команду захваченного танкера освободят, пишет тг-канал SHOT.
Танкер MSC ARIES, принадлежащий компании израильского миллиардера Эйеля Офера Zodiac Group, с 13 апреля находится в порту Бендер-Аббаса и контролируется вооружёнными военными Корпуса стражей исламской революции.
Ранее Тимофей Колчанов рассказывал, что в плену с ними обращаются нормально — кормят, выдают на один час в день телефоны для того, чтобы они могли позвонить своим родным. 38-летний Тимофей Колчанов работал на судне по контракту и должен был вернуться к семье в конце мая. Известно, что это был четвертый его контракт.