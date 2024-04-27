Переговоры прошли успешно: тюменский моряк будет освобожден из плена в Иране

Ранее Тимофей Колчанов рассказывал, что в плену с ними обращаются нормально — кормят, выдают на один час в день телефоны для того, чтобы они могли позвонить своим родным. 38-летний Тимофей Колчанов работал на судне по контракту и должен был вернуться к семье в конце мая. Известно, что это был четвертый его контракт.