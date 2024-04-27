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Моор отчитался о напряженной ситуации с паводком в Тюменской области

Моор отчитался о напряженной ситуации с паводком в Тюменской области

27 апреля 2024, 09:24
Фото: 1MI
Обстановка с паводком в Тюменской области на 27 апреля остается напряженной. Все внимание тюменского правительства сегодня сосредоточено на селе Абатское. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Александр Моор.

Под угрозой потопления находится федеральная трасса Тюмень-Омск, которая имеет важную логистическую миссию.

На месте работает техника, задействовано большое количество людей. Работы ведутся круглосуточно. Жителей близлежащих населенных пунктов экстренно эвакуируют.

Паводок в Абатском районе бьет все рекорды. Уровень воды поднялся до 1199 сантиметров. Это самый высокий показатель за всю историю. Уровень реки Ишим в Абатском районе вскоре начнет снижать, но потом снова будет подъем воды. Продлится рост воды до середины мая, сообщил губернатор.

На трассе Тюмень-Омск действуют ограничения. Максимальная нагрузка на ось — 6 тонн. Из-за реверсивного движения там образовались большие пробки из грузовиков. Водителей просят перенести поездки, проходящие через трассу.

Ранее «Наш город» показал, как трасса сейчас выглядит с дрона.

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