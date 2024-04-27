Моор отчитался о напряженной ситуации с паводком в Тюменской области

Паводок в Абатском районе бьет все рекорды. Уровень воды поднялся до 1199 сантиметров. Это самый высокий показатель за всю историю. Уровень реки Ишим в Абатском районе вскоре начнет снижать, но потом снова будет подъем воды. Продлится рост воды до середины мая, сообщил губернатор.