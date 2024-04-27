Моор отчитался о напряженной ситуации с паводком в Тюменской области

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Под угрозой потопления находится федеральная трасса Тюмень-Омск, которая имеет важную логистическую миссию.
На месте работает техника, задействовано большое количество людей. Работы ведутся круглосуточно. Жителей близлежащих населенных пунктов экстренно эвакуируют.
Паводок в Абатском районе бьет все рекорды. Уровень воды поднялся до 1199 сантиметров. Это самый высокий показатель за всю историю. Уровень реки Ишим в Абатском районе вскоре начнет снижать, но потом снова будет подъем воды. Продлится рост воды до середины мая, сообщил губернатор.
На трассе Тюмень-Омск действуют ограничения. Максимальная нагрузка на ось — 6 тонн. Из-за реверсивного движения там образовались большие пробки из грузовиков. Водителей просят перенести поездки, проходящие через трассу.
Ранее «Наш город» показал, как трасса сейчас выглядит с дрона.