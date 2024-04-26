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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

В Тюмени общественный транспорт переходит на летнее расписание

В Тюмени общественный транспорт переходит на летнее расписание

26 апреля 2024, 09:46
Фото: 1MI
Тюменский транспорт с 28 апреля переводят на новое расписание. Возвращаются и дачные маршруты.

Как сообщили в администрации города, на 14 маршрутах города будет увеличена вместимость. Это автобусы: № 32, 97, 100, 119, 120к, 134, 143, 144, 147, 153, 155к, 156, 157, 158.

На линию наконец выйдет транспорт, курсирующий до СНТ города: № 98, 99, 100к, 120, 124, 128, 128к, 129к, 140, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 155. В будние дни будут по дачным направлениям будут ездить 62 автобуса, а по выходным — 76.

Актуальное расписание транспорта можно посмотреть по ссылке, а также на остановочных комплексах города.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области летают беспилотники.

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#Нигина Азамова#Общество#Общественный транспорт#Летнее время
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