В Тюмени общественный транспорт переходит на летнее расписание

На линию наконец выйдет транспорт, курсирующий до СНТ города: № 98, 99, 100к, 120, 124, 128, 128к, 129к, 140, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 155. В будние дни будут по дачным направлениям будут ездить 62 автобуса, а по выходным — 76.