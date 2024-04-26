В Тюмени общественный транспорт переходит на летнее расписание

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Как сообщили в администрации города, на 14 маршрутах города будет увеличена вместимость. Это автобусы: № 32, 97, 100, 119, 120к, 134, 143, 144, 147, 153, 155к, 156, 157, 158.
На линию наконец выйдет транспорт, курсирующий до СНТ города: № 98, 99, 100к, 120, 124, 128, 128к, 129к, 140, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 155. В будние дни будут по дачным направлениям будут ездить 62 автобуса, а по выходным — 76.
Актуальное расписание транспорта можно посмотреть по ссылке, а также на остановочных комплексах города.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области летают беспилотники.