РЭО: В Крыму до конца текущего года будут построены два экотехнопарка

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Буцаев сообщил, что осенью текущего года на территории полуострова будет завершено строительство новых промышленных объектов для данной сферы, что позволит создать 500 рабочих мест, пишет 56orb.ru.
Генеральный директор РЭО также рассказал о встрече с главой Крыма Сергеем Аксёновым. На ней обсуждалось строительство экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах. Планируется запуск данных объектов в эксплуатацию уже осенью этого года. В настоящее время на них ведется монтаж необходимого оборудования. Планируемая мощность новых объектов составит 700 000 тонн твердых коммунальных отходов в год.
Прогнозируется, что после запуска объекта в Ленинском районе в 2025 году Крым достигнет целей национального проекта «Экология» по обработке и уменьшению захоронения твердых коммунальных отходов на пять лет раньше установленного указом президента РФ срока.
Важно отметить, что одной из важных задач национального проекта «Экология» является обеспечение 100%-ной обработки и снижение захоронения ТКО до менее 50% на пять лет раньше срока, установленного указом президента РФ № 474. По мнению экспертов, это невозможно без построения экономики замкнутого цикла.
Напомним, публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена по указу президента от 14 января 2019 года с целью создания комплексной системы обращения с ТКО в Российской Федерации.