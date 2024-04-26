РЭО: В Крыму до конца текущего года будут построены два экотехнопарка

Генеральный директор РЭО также рассказал о встрече с главой Крыма Сергеем Аксёновым. На ней обсуждалось строительство экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах. Планируется запуск данных объектов в эксплуатацию уже осенью этого года. В настоящее время на них ведется монтаж необходимого оборудования. Планируемая мощность новых объектов составит 700 000 тонн твердых коммунальных отходов в год.