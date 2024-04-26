Многодетная мама из Тюмени выиграла грант на развитие своего бизнеса

Программа для многодетных женщин «Мама-предприниматель» реализована в регионе впервые. Обучение и защита и проектов прошли в начале апреля. Участие в проекте приняли 27 мам из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Голышманово, Казанки, Упорово и Успенского. Каждая из них представила свою бизнес-идею. В основном это были проекты в сферах сельского хозяйства, услуг красоты, творчества, психологии, а также швейного дела.