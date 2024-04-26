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Posted 26 апреля, 12:10

Published 26 апреля, 12:10

Modified Сегодня, 02:07

Updated Сегодня, 02:07

Многодетная мама из Тюмени выиграла грант на развитие своего бизнеса

Многодетная мама из Тюмени выиграла грант на развитие своего бизнеса

26 апреля 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени подвели итоги конкурса «Мама — предприниматель» для многодетных женщин. Грант 100 тысяч рублей выиграла тюменка Татьяна Немцева, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Программа для многодетных женщин «Мама-предприниматель» реализована в регионе впервые. Обучение и защита и проектов прошли в начале апреля. Участие в проекте приняли 27 мам из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Голышманово, Казанки, Упорово и Успенского. Каждая из них представила свою бизнес-идею. В основном это были проекты в сферах сельского хозяйства, услуг красоты, творчества, психологии, а также швейного дела.

«Программа замечательная. Для мам она — перезагрузка. Самым ценным было, что всю бизнес-идею, которая была в голове, разложили буквально по полочкам. Программа „Мама-предприниматель“ подарила мне крылья», — поделилась победительница конкурса.

Средства гранта предпринимательница направит на дальнейшее развитие своего бизнеса — пошив индивидуальных купальников для занятий художественной гимнастикой.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и средство предпринимательство».
Также напомним, что в Тюменской области реализуется программа по бесплатному профессиональному обучению женщин. Новую специальность могут получить безработные тюменки и мамы в декрете. Кроме того, местные Службы занятости помогают женщинам «уйти» в самозанятые или ИП — актуальные бизнес-проекты получают деньги на развитие.

В 2023 году самозанятые предоставили госкомпаниям товаров и услуг на 7 млрд рублей
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