Многодетная мама из Тюмени выиграла грант на развитие своего бизнеса

Posted 26 апреля, 12:10
Published 26 апреля, 12:10
Modified Сегодня, 02:07
Updated Сегодня, 02:07
Программа для многодетных женщин «Мама-предприниматель» реализована в регионе впервые. Обучение и защита и проектов прошли в начале апреля. Участие в проекте приняли 27 мам из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Голышманово, Казанки, Упорово и Успенского. Каждая из них представила свою бизнес-идею. В основном это были проекты в сферах сельского хозяйства, услуг красоты, творчества, психологии, а также швейного дела.
«Программа замечательная. Для мам она — перезагрузка. Самым ценным было, что всю бизнес-идею, которая была в голове, разложили буквально по полочкам. Программа „Мама-предприниматель“ подарила мне крылья», — поделилась победительница конкурса.
Средства гранта предпринимательница направит на дальнейшее развитие своего бизнеса — пошив индивидуальных купальников для занятий художественной гимнастикой.
Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и средство предпринимательство».
Также напомним, что в Тюменской области реализуется программа по бесплатному профессиональному обучению женщин. Новую специальность могут получить безработные тюменки и мамы в декрете. Кроме того, местные Службы занятости помогают женщинам «уйти» в самозанятые или ИП — актуальные бизнес-проекты получают деньги на развитие.