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Published Сегодня, 15:15

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Updated Сегодня, 15:17

В Тюмени ребенку-астматику не хотели выдавать лекарства

В Тюмени ребенку-астматику не хотели выдавать лекарства

25 апреля 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney
Под контролем управления Генпрокуратуры России по УрФО проведена проверка по обращению жительницы Тюмени об отказе в выдаче льготных лекарств ее ребенку.
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Дети

Как рассказали в ведомстве, девочке в 2020 году поставили диагноз, но несмотря на это не обеспечили ее необходимыми лекарствами.

Прокуратура провела проверку. Выдано предписание главному врачу одной из поликлиник, требования которого исполнены.

В результате права ребенка на обеспечение лекарствами было восстановлено. Все препараты были выданы.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени 9-летняя девочка сбила своего отца, сев за руль иномарки.

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#Нигина Азамова#Общество#Дети#Тюменская область
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