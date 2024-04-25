В Тюмени ребенку-астматику не хотели выдавать лекарства

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Как рассказали в ведомстве, девочке в 2020 году поставили диагноз, но несмотря на это не обеспечили ее необходимыми лекарствами.
Прокуратура провела проверку. Выдано предписание главному врачу одной из поликлиник, требования которого исполнены.
В результате права ребенка на обеспечение лекарствами было восстановлено. Все препараты были выданы.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени 9-летняя девочка сбила своего отца, сев за руль иномарки.