В «Норникеле» рассказали о деталях новой стратегии — 40 млрд дополнительных налогов

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
В соответствии с новой стратегией «Норникель» планирует обеспечить свыше 550 млрд рублей ежегодной дополнительной выручки. В госказну при этом каждый год начнет поступать 40 млрд рублей дополнительных налоговых средств.
В числе прочего благодаря стратегии в стране будет создано 4,5 тысячи новых рабочих мест.
Уровень безработицы в Красноярском крае едва достигает 1,6%, а в самом Норильске он и вовсе находится на уровне 0,2%. В условиях сложившейся катастрофической нехватки кадров с учетом расширения производства на масштабных металлургических проектах «Норникеля» — Надеждинском заводе и Талнахской фабрике — возникнет потребность в новых работниках. Согласно данным Росстата, за два десятилетия население Норильска выросло на 30%. Это сделало город самым быстрорастущим в Арктическом регионе. Поскольку в «Норникеле» будут повышаться объемы добычи и переработки руды, возникнет необходимость найма новых сотрудников. Но в компании едва ли будут искать персонал на стороне — свои специалисты надежнее, сообщает издание «Ведомости».
Производство Медного завода частично будет перенесено в Китай. Из работающих на нем 2000 сотрудников готовы трудоустроить всех, кто желает остаться в компании. Потанин объяснил, что на площадке Медного завода будет запущено новое производство: от современных перевалочных пунктов, пунктов сушки, подготовки и складирования концентрата до высокотехнологичной 3D-печати ряда компонентов оборудования Норильского промышленного района.
«Все сэкономленные средства будут направлены на проекты модернизации и технологического развития в России», — заявили в компании.
«Норникель» направит средства и на наращивание мощности Талнахской обогатительной фабрики на 80%. Также компания планирует инвестировать в строительство нового карьера «Медвежий ручей» мощностью 7 млн тонн и модернизацию рудников Талнахского рудного узла для увеличения объема добычи в 1,5 раза.
В компании рассказали, что еще 150 млрд руб. потратят на мероприятия по расширению логистической инфраструктуры Норильского района и Северного морского пути. Аналогичный объем средств «Норникель» направит на развитие в России новых производств при участии крупных отечественных компаний — в частности, на развитие литиевого проекта «Норникеля» и «Росатома», направленного на освоение Колмозерского месторождения в Мурманской области. Первую продукцию планируется получить в 2026 году.
Следующий этап литиевого проекта — аккумуляторное производство. По словам Потанина, по завершении переноса плавильного производства с Медного завода в Китай «Норникель» сможет приступить к освоению технологий производства батарейных материалов. Готовая технология, трансфер которой из КНР подразумевает запуск новой стратегии, позволит уже в 2028–2030 гг. наладить первое в РФ производство никельсодержащих катодных активных материалов для литийионных батарей на базе Кольского дивизиона компании.