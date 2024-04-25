В «Норникеле» рассказали о деталях новой стратегии — 40 млрд дополнительных налогов

Уровень безработицы в Красноярском крае едва достигает 1,6%, а в самом Норильске он и вовсе находится на уровне 0,2%. В условиях сложившейся катастрофической нехватки кадров с учетом расширения производства на масштабных металлургических проектах «Норникеля» — Надеждинском заводе и Талнахской фабрике — возникнет потребность в новых работниках. Согласно данным Росстата, за два десятилетия население Норильска выросло на 30%. Это сделало город самым быстрорастущим в Арктическом регионе. Поскольку в «Норникеле» будут повышаться объемы добычи и переработки руды, возникнет необходимость найма новых сотрудников. Но в компании едва ли будут искать персонал на стороне — свои специалисты надежнее, сообщает издание «Ведомости».