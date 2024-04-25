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Тюменский военкомат набирает медиков на СВО

Тюменский военкомат набирает медиков на СВО

25 апреля 2024, 13:42
Фото: 1MI
Военный комиссариат Тюменской области
Сюжет
Зона сво

Военный комиссариат Тюменской области открыл ряд вакансий для десятков желающий отправить в зону СВО. Около 20 медиков получили шанс отправить в зону боевых действий. Предложения о работе появились на сайте «Работа в России».

Медицинских работников зовут работать фельдшерами в зоне спецоперации, чтобы оказывать помощь военнослужащим. Кандидат должен иметь медицинское образование.

Контрактникам обещают выплачивать от 204 тысяч рублей в месяц. Также в зону СВО требуются саперы, стрелки и водители. Всего свободно около 70 рабочих мест.

Ранее «Наш город» писал, что на трассе под Тюменью перевернулась машина скорой помощи.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюменская область#СВО#Участники СВО#Зона сво
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