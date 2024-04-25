Тюменский военкомат набирает медиков на СВО

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Военный комиссариат Тюменской области открыл ряд вакансий для десятков желающий отправить в зону СВО. Около 20 медиков получили шанс отправить в зону боевых действий. Предложения о работе появились на сайте «Работа в России».
Медицинских работников зовут работать фельдшерами в зоне спецоперации, чтобы оказывать помощь военнослужащим. Кандидат должен иметь медицинское образование.
Контрактникам обещают выплачивать от 204 тысяч рублей в месяц. Также в зону СВО требуются саперы, стрелки и водители. Всего свободно около 70 рабочих мест.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе под Тюменью перевернулась машина скорой помощи.