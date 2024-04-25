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Саратовская служба спасения приобрела катер бизнес-класса за 37 млн рублей

Саратовская служба спасения приобрела катер бизнес-класса за 37 млн рублей

25 апреля 2024, 10:07
Фото: из видео блогера Игоря Бурцева
Саратовская областная служба спасения приобрела катер стоимостью 37,4 млн рублей на бюджетные средства. Однако показать его журналистам не могут. Редакция ИА «Взгляд-инфо» получила такой ответ от регионального облспаса после запроса.

Осенью 2022 года ГКУ СО «Государственное агентство по централизации закупок» объявило аукцион на покупку «маломерного судна для производства поисково-спасательных и водолазных работ». Сумма покупки — 37,4 млн рублей из областного бюджета.

Однако, по мнению журналистов ИА «Взгляд-инфо», характеристики судна не соответствуют нуждам спасателей, а больше подходят для высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Внутренняя отделка катера выполнена из дерева, сиденья обтянуты натуральной кожей. На судне есть обеденная зона, спальные места, душ, санузел, камбуз с холодильником и газовой плитой, системы вентиляции, кондиционирования и отопления. Судно может вместить 12 человек. Оно развивает крейсерскую скорость не менее 26 узлов.

Контракт заключен с пермской компанией ООО «Авангард». Однако оказалось, что судно T-REX 40 производится в Саратове, компанией «Корабельная артель». На сайте артели есть подробное описание и фотографии судна. А видеоблогер Игорь Бурцев сделал обзор катера из Саратова и опубликовал его на YouTube.

ИА «Взгляд-инфо» направило запрос начальнику управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения региона Юрию Юрину, но получило отказ. Облспас сообщил, что судно применяется для поисково-спасательных работ на реке Волге, а информация о его использовании будет доведена до средств массовой информации.

Редакция предлагает читателям самим сделать выводы об истинном предназначении судна T-REX 40, приобретенного за счет областного бюджета, прилагая к своей публикации видеоролик.

Видео: Фото из видео блогера Игоря Бурцева
#Видео
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