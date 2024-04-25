Саратовская служба спасения приобрела катер бизнес-класса за 37 млн рублей

Однако, по мнению журналистов ИА «Взгляд-инфо», характеристики судна не соответствуют нуждам спасателей, а больше подходят для высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Внутренняя отделка катера выполнена из дерева, сиденья обтянуты натуральной кожей. На судне есть обеденная зона, спальные места, душ, санузел, камбуз с холодильником и газовой плитой, системы вентиляции, кондиционирования и отопления. Судно может вместить 12 человек. Оно развивает крейсерскую скорость не менее 26 узлов.