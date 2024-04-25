Представители Пермской ЦБК посетили КНР с рабочим визитом

Подводя итоги поездки, заместитель генерального директора Пермской целлюлозно-бумажной компании Антон Губин подчеркнул ее продуктивность и важность. Он отметил большой потенциал для развития сотрудничества с партнерами из Китайской Народной Республики. По его словам, представленное оборудование отличается высочайшим качеством и конструкторской мыслью, и это может стать базой для развития гофрооборудования в Перми.