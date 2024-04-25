Представители Пермской ЦБК посетили КНР с рабочим визитом

Posted 25 апреля, 10:05
Published 25 апреля, 10:05
Modified 25 апреля, 10:05
Updated 25 апреля, 10:05
За время пребывания в Китае представители ПЦБК посетили около десяти заводов, на которых производятся гофроагрегаты, линии для производства упаковки, многоуровневые транспортные системы и периферийное оборудование. Организовать коммуникацию с коллегами из КНР помогли партнеры ПЦБК, пишет properm.ru.
Первым местом для посещения стал завод Dongfang, который является лидером в производстве гофрооборудования и владеет несколькими европейскими брендами, представленными во всем мире, в том числе это Fosber, EDF, Tiruna. Вместе с представителями ПЦБК презентацию завода посетили 250 гостей из 30 государств.
Одним из главных событий стало участие делегации в международной выставке индустрии гофроупаковки SinoCorrugated 2024. Это масштабная площадка, на которой присутствовали более 700 отраслевых экспонентов со всего мира. Представители Пермской целлюлозно-бумажной компании активно обменивались опытом с коллегами и обсуждали важные вопросы с поставщиками.
Также делегация ПЦБК посетила производственную площадку компании Tianrui Heavy Industry и познакомилась с уникальными решениями, применяемыми не только в целлюлозно-бумажной отрасли, но и в других отраслях промышленности. Представители компании рассказали о новейших продуктах, готовящихся к выводу на рынок.
Продуктивной оказалась и встреча с коллегами из компании Wenrui Machinery, специализирующейся более 20 лет на производстве передового промывного оборудования для целлюлозного волокна, а также дисковых фильтров и сгустителей.
Посещение производственной площадки компании Weipong в городе Ючжоу стало завершающим этапом поездки. Компания производит 20 машин ежегодно, а ее продукция успешно поставляется во все уголки мира.
Подводя итоги поездки, заместитель генерального директора Пермской целлюлозно-бумажной компании Антон Губин подчеркнул ее продуктивность и важность. Он отметил большой потенциал для развития сотрудничества с партнерами из Китайской Народной Республики. По его словам, представленное оборудование отличается высочайшим качеством и конструкторской мыслью, и это может стать базой для развития гофрооборудования в Перми.