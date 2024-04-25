На трассе Тюмень-Омск ввели ограничения из-за паводка

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
На этом участке водителям можно разгоняться только до 50 км/час. При передвижении на авто по населенным пунктам разрешено разгонятся только до 30 км/час.
Также, по трассе запретили ездить на грузовом транспорте, который перевозит что-то весом более 6 тонн. Также, запрещено движение транспорта, имеющего увеличение габарита свыше 3 метров.
Ограничения введены до окончания паводкоопасного периода.
Ранее «Наш город» писал, что теперь к паводку готовится Викуловский район.