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На трассе Тюмень-Омск ввели ограничения из-за паводка

На трассе Тюмень-Омск ввели ограничения из-за паводка

25 апреля 2024, 13:17
Фото: 1MI
ФКУ «Уралуправтодор» введены ограничение на участке федеральной автодороги Тюмень-Омск с 353-го по 363-й километры. Об этом рассказали в тюменском управлении ГИБДД.

На этом участке водителям можно разгоняться только до 50 км/час. При передвижении на авто по населенным пунктам разрешено разгонятся только до 30 км/час.

Также, по трассе запретили ездить на грузовом транспорте, который перевозит что-то весом более 6 тонн. Также, запрещено движение транспорта, имеющего увеличение габарита свыше 3 метров.

Ограничения введены до окончания паводкоопасного периода.

Ранее «Наш город» писал, что теперь к паводку готовится Викуловский район.

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