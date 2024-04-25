Для тюменских чиновников закупят экзотические фрукты и тигровые креветки

Фрукты нужно привезти к резиденциям тюменского губернатора — одна из них находится на въезде в Тюмень, а вторая — на улице 25-го Октября. Продукты из списка нужно будет поставлять не единовременно, а по графику заказчика. Но весь объем будет распределен по партиям до 20 декабря.