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Posted 25 апреля, 10:13

Published 25 апреля, 10:13

Modified 26 апреля, 06:25

Updated 26 апреля, 06:25

Для тюменских чиновников закупят экзотические фрукты и тигровые креветки

Для тюменских чиновников закупят экзотические фрукты и тигровые креветки

25 апреля 2024, 10:13
Фото: 1MI
Тюменское правительство разместило на сайте госзакупок тендер на поставку десятков килограммов экзотических фруктов и морепродуктов премиум-класса.

Для тюменских чиновников будущий исполнитель заказа должен будет доставить продукты питания. В перечень вошли киви, авокадо, ананасы, лайм, готовится в закупке представительского комплекса «Тура».

В список вошли и морепродукты. Тигровые креветки. Их потребуется 100 килограммов.

Фрукты нужно привезти к резиденциям тюменского губернатора — одна из них находится на въезде в Тюмень, а вторая — на улице 25-го Октября. Продукты из списка нужно будет поставлять не единовременно, а по графику заказчика. Но весь объем будет распределен по партиям до 20 декабря.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюменская область#Чиновники#Госзакупка
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