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Успей стать участником весеннего розыгрыша от УСТЭК!

Успей стать участником весеннего розыгрыша от УСТЭК!

24 апреля 2024, 04:41
Фото: «УСТЭК»
УСТЭК напоминает, что потребители, оплатившие услуги до 30 апреля, автоматически становятся участником розыгрыша полезных подарков.

Розыгрыш проводится среди потребителей тепловой энергии — физических лиц (собственников/нанимателей жилых помещений, жилых домов), заключивших прямые договоры с АО «УСТЭК». Чтобы успеть стать участником акции необходимо выполнить несколько условий:

  • Оплатить все начисления по услугам до 30.04.2024, в том числе авансовый платеж за апрель,
  • Не иметь задолженности перед АО «УСТЭК» по оплате коммунальных услуг и неоплаченные пени по исполнительным документам о взыскании задолженности.

Выполнив эти условия, потребитель автоматически становится участником акции. По всем участникам будет подготовлен реестр единых лицевых счетов, формирование которого происходит в автоматизированном программном комплексе. Осталось совсем мало времени, чтобы успеть принять участие в розыгрыше. Не упускайте свой шанс выиграть полезный подарок и сэкономить на платежах!

Мы впервые проводим такую акцию и надеемся, что она станет доброй традицией нашей компании. Мы хотим, чтобы каждый наш потребитель встретил весну легко, без груза накопленных долгов и даем возможность всем принять участие в розыгрыше. Победители акции получат 100 денежных призов в виде зачисления на лицевые счета номиналом от 1000 до 2000 рублей по услуге «Центральное отопление», тем самым смогут сэкономить на очередном коммунальном платеже. Одному счастливчику достанется главный приз — смартфон, — отметила директор по сбытовой деятельности Екатерина Веретенникова.

Розыгрыш среди участников пройдет 22 мая в режиме онлайн-трансляции в официальной группе АО «УСТЭК» В Контакте https://vk.com/ao_ustek и на сайте https://ao-ustek.ru с помощью генератора случайных чисел, после чего будут официально объявлены победители. Информация о точном времени проведения розыгрыша будет сообщена дополнительно. Подписывайтесь на https://vk.com/ao_ustek и следите за новостями. С подробностями акции можно ознакомиться в Правилах проведения акции «Весенняя акция УСТЭК».

Узнать, имеется ли у вас задолженность за теплоснабжение и произвести оплату счета можно уже сейчас с помощью:

  • Личного кабинета ТРИЦ — lk@itpc.ru,
  • Мобильного приложения ТРИЦ,
  • Мобильного приложения Сбербанк онлайн,
  • Личного кабинета Сбербанк онлайн,
  • Мобильных сервисов банков,
  • В офисе или на сайте УСТЭК — Оплата коммунальных услуг.
#Общество#Тюмень#Тюменская область#УСТЭК#Задолженность#Долги#Акция#Коммунальные услуги#Розыгрыш#Подарки#Оплата
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