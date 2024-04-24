РЭО: В России прошли первые выездные проверки утилизаторов для включения в реестр РОП

Согласно заявлению гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, с 1 января этого года все утилизаторы РОП должны быть включены в реестр. Для этого необходимо пройти проверку, в ходе которой утилизатор подтверждает наличие и исправность соответствующего оборудования, а также факт производства заявленной продукции. В феврале текущего года Правительство РФ предоставило РЭО полномочия на проведение проверки утилизаторов. При содействии Росприроднадзора Российский экологический оператор приступил к оценке реальных мощностей по утилизации и фактического производства товаров из отходов или вторичного сырья. По завершении проверки документации и после выезда на производство решается вопрос о включении утилизатора в реестр проверенных. Если утилизатора нет в реестре, исполнение нормативов в рамках РОП ему не зачтут. У тех предприятий, которые попали в реестр, есть необходимые для работы мощности и разрешения.