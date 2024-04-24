РЭО: В России прошли первые выездные проверки утилизаторов для включения в реестр РОП

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
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Компании, состоящие в реестре, могут выполнять услугу по утилизации в соответствии с положениями закона о расширенной ответственности производителей (РОП). Об этом сообщает 56orb.
Согласно заявлению гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, с 1 января этого года все утилизаторы РОП должны быть включены в реестр. Для этого необходимо пройти проверку, в ходе которой утилизатор подтверждает наличие и исправность соответствующего оборудования, а также факт производства заявленной продукции. В феврале текущего года Правительство РФ предоставило РЭО полномочия на проведение проверки утилизаторов. При содействии Росприроднадзора Российский экологический оператор приступил к оценке реальных мощностей по утилизации и фактического производства товаров из отходов или вторичного сырья. По завершении проверки документации и после выезда на производство решается вопрос о включении утилизатора в реестр проверенных. Если утилизатора нет в реестре, исполнение нормативов в рамках РОП ему не зачтут. У тех предприятий, которые попали в реестр, есть необходимые для работы мощности и разрешения.
Согласно данным РЭО, в системе РОП могут работать порядка 600 предприятий-утилизаторов при условии их включения в реестр. Процедура является добровольной. В настоящее время от компаний, желающих попасть в реестр, поступило 350 заявлений.
По словам директора по устойчивому развитию РЭО Игоря Забралова, уже состоялось две выездные проверки. На предприятиях произвели проверку рабочих процессов и ознакомились с технологиями производства указанного в заявлении продукта. Также был проведен экспериментальный замер мощности, когда определенный объем отходов запускался по технологической линии и оценивалась скорость его переработки. По завершении проверки обе компании пополнили реестр утилизаторов.
Ожидается, что включение утилизаторов в реестр поможет избежать ситуаций с фейковыми актами утилизации и повысить спрос на деятельность компаний. Благодаря коэффициентам экологичности в новых правилах РОП их услуги обойдутся дешевле, чем уплата экосбора.