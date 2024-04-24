Моор отреагировал на проблемы тюменских бизнесменов в зоне паводка

Александр Моор поручил Пантелееву, чтобы тот вместе со специалистами Департамента инвестполитики, инвестиционного фонда и «Опоры России» проехался по всем проблемным деревням и селам Тюменской области. Губернатор поручил побеседовать со всеми предпринимателями и владельцами ИП, чтобы выявить, от чего страдает малый бизнес.