Моор отреагировал на проблемы тюменских бизнесменов в зоне паводка

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Напомним, что о своих проблемах предприниматели начали писать в социальных сетях, а прокурор организовал проверку бездействия должностных лиц.
Александр Моор поручил Пантелееву, чтобы тот вместе со специалистами Департамента инвестполитики, инвестиционного фонда и «Опоры России» проехался по всем проблемным деревням и селам Тюменской области. Губернатор поручил побеседовать со всеми предпринимателями и владельцами ИП, чтобы выявить, от чего страдает малый бизнес.
Позже Пантелеев должен предложить губернатору пути решения проблем бизнесменов.
Ранее «Наш город» писал, что тюменская прокуратура проверит жалобы предпринимателей, пострадавших от паводка.