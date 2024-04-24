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Моор отреагировал на проблемы тюменских бизнесменов в зоне паводка

Моор отреагировал на проблемы тюменских бизнесменов в зоне паводка

24 апреля 2024, 15:50
Фото: Изображение Midjourney
Из-за рекордного паводка в районах Тюменской области, по территории которых протекает река Ишим, у местных предпринимателей возникли проблемы. В своем телеграм-канале глава региона Александр Моор сообщил о том, что связался со своим заместителем Андреем Пантелеевым.

Напомним, что о своих проблемах предприниматели начали писать в социальных сетях, а прокурор организовал проверку бездействия должностных лиц.

Александр Моор поручил Пантелееву, чтобы тот вместе со специалистами Департамента инвестполитики, инвестиционного фонда и «Опоры России» проехался по всем проблемным деревням и селам Тюменской области. Губернатор поручил побеседовать со всеми предпринимателями и владельцами ИП, чтобы выявить, от чего страдает малый бизнес.

Позже Пантелеев должен предложить губернатору пути решения проблем бизнесменов.

Ранее «Наш город» писал, что тюменская прокуратура проверит жалобы предпринимателей, пострадавших от паводка.

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#Нигина Азамова#Общество#Бизнес#Моор#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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