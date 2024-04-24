«Домклик» составил портрет среднестатического россиянина, берущего в ипотеку вторичку

Еще один общероссийский тренд связан с выбором в пользу загородного жилья, спрос на которое уже давно перестал зависеть от сезона. Аналитика проекта «Домклик» показывает, что в РФ этот сегмент продолжает рост — до 9,7% против 4,3% всех сделок на вторичке за год. Примечательно, что на Северном Кавказе соответствующая доля выросла вдвое — до 62,7% против 30,3% годом ранее. На остальной территории страны рост популярности загородных домов остается умеренным: около 2,5% за год.