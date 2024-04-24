«Домклик» составил портрет среднестатического россиянина, берущего в ипотеку вторичку

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Однако вопреки опасениям рынок вторички успевает адаптироваться к новым условиям.
Аналитический центр «Домклик» представил сравнительный анализ по выданным ипотекам за год, пишет newia.ru.
Почти половина кредитов на вторичное жилье в первом квартале 2024 года (более 45%) приходится на заемщиков, проживающих в Центральном и Приволжском федеральных округах, — 23,2% и 21,9% соответственно. Вдвое-втрое меньше кредитов на вторичное жилье (от 8 до 11% всех выдач по РФ) сегодня оформляют жители Сибири, Урала и юга России, а также Северного Кавказа.
Аналитики «Домклик» рассказали, какие изменения в портрете заемщика отмечены за год. Средний возраст россиянина, который оформляет ипотеку, составляет 37 лет. Существенно вырос за год медианный доход для ипотеки на вторичку. Сегодня это 83 тысячи рублей против 48 тысяч в I квартале 2023 года. Наибольший рост данный показатель продемонстрировал в Центральном и Сибирском федеральных округах (на 84% и 83%).
Более половины всех ипотечных заемщиков в России составляют женщины (55%), и за год ситуация почти не изменилась. На семейных заемщиков приходится около 58% рынка.
Таким образом, средний портрет нынешнего ипотечного заемщика в России — замужняя женщина в возрасте примерно 37 лет, которая зарабатывает около 83 тысяч рублей в месяц.
Большинство льготных ипотек в России предусмотрено для семей с детьми, и получить их можно только на первичку. Поэтому в регионах, где новостроек мало либо заёмщики не подходят под критерии семейной ипотеки, кредиты оформляют на готовое жилье. За январь — март 2024 года такие заемщики оформили 84% сделок (годом ранее эта цифра составила 78%).
Согласно результатам анализа данных за I квартал 2024 года, примерно каждая шестая ипотека на вторичку в России оформлена семьями с одним или с двумя детьми, и лишь 1,4% среди заемщиков многодетные, для которых разработаны более привлекательные виды кредитования.
Еще один общероссийский тренд связан с выбором в пользу загородного жилья, спрос на которое уже давно перестал зависеть от сезона. Аналитика проекта «Домклик» показывает, что в РФ этот сегмент продолжает рост — до 9,7% против 4,3% всех сделок на вторичке за год. Примечательно, что на Северном Кавказе соответствующая доля выросла вдвое — до 62,7% против 30,3% годом ранее. На остальной территории страны рост популярности загородных домов остается умеренным: около 2,5% за год.