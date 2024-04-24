155 домов и 523 дачи оказались под водой в Тюменской области

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Published Сегодня, 05:52
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В Тюменской области затопило 155 домов, 523 дачи, 2 776 приусадебных участков и 17 участков дорог. Из зон подтопления эвакуированы более 4.2 тысячи человек. В ПВР находятся 504 человека, из них 186 — дети, сообщили в МЧС Тюменской области.
За сутки уровень воды в реке Ишим в пределах Ишима и Ильинки снизился. В районе села Абатское вода поднялась на 149 сантиметров — до 919 сантиметров, а в районе села Коркино уровень воды прибавил 73 сантиметра и приблизился к критической отметке.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменской деревне из воды спасли кота. Спасательная операция была записана на видео.