155 домов и 523 дачи оказались под водой в Тюменской области

За сутки уровень воды в реке Ишим в пределах Ишима и Ильинки снизился. В районе села Абатское вода поднялась на 149 сантиметров — до 919 сантиметров, а в районе села Коркино уровень воды прибавил 73 сантиметра и приблизился к критической отметке.