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В Тюменской области затопило 155 домов и 523 дачи

155 домов и 523 дачи оказались под водой в Тюменской области

24 апреля 2024, 05:52
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области затопило 155 домов и 523 дачи

В районе села Абатское река Ишим поднялась за сутки на 149 сантиметров. В районе села Коркино уровень воды приближается к критической отметке.

В Тюменской области затопило 155 домов, 523 дачи, 2 776 приусадебных участков и 17 участков дорог. Из зон подтопления эвакуированы более 4.2 тысячи человек. В ПВР находятся 504 человека, из них 186 — дети, сообщили в МЧС Тюменской области.

За сутки уровень воды в реке Ишим в пределах Ишима и Ильинки снизился. В районе села Абатское вода поднялась на 149 сантиметров — до 919 сантиметров, а в районе села Коркино уровень воды прибавил 73 сантиметра и приблизился к критической отметке.

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Ранее «Наш город» писал, что в тюменской деревне из воды спасли кота. Спасательная операция была записана на видео.

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