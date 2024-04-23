Специалисты СУЭНКО рассказали о подготовке к следующему отопительному сезону

Для улучшения работы системы теплоснабжения нагорной части города специалисты проведут реконструкцию тепловой камеры. В рамках работ предусмотрена замена устаревшей ручной запорной арматуры на современное оборудование с электрифицированным приводом, устройство системы вентиляции и системы сливных трубопроводов. Кроме этого, в тепловой камере будут установлены регулирующие краны для наладки теплового и гидравлического режимов в домах потребителей 8-го микрорайона. В общей сложности ремонтные работы пройдут на 10 городских объектах. При этом изношенные участки тепловых сетей будут заменены новыми трубопроводами.