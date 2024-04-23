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Специалисты СУЭНКО рассказали о подготовке к следующему отопительному сезону

Специалисты СУЭНКО рассказали о подготовке к следующему отопительному сезону

23 апреля 2024, 06:45
Фото: СУЭНКО
Подготовка объектов теплосетевого комплекса СУЭНКО к предстоящему осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов начнется сразу после завершения текущего отопительного сезона и будет включать в себя комплекс строительно-монтажных и ремонтно-профилактических работ.

Тобольск

Для улучшения работы системы теплоснабжения нагорной части города специалисты проведут реконструкцию тепловой камеры. В рамках работ предусмотрена замена устаревшей ручной запорной арматуры на современное оборудование с электрифицированным приводом, устройство системы вентиляции и системы сливных трубопроводов. Кроме этого, в тепловой камере будут установлены регулирующие краны для наладки теплового и гидравлического режимов в домах потребителей 8-го микрорайона. В общей сложности ремонтные работы пройдут на 10 городских объектах. При этом изношенные участки тепловых сетей будут заменены новыми трубопроводами.

Ишим

На квартальной котельной и центральном тепловом пункте будет проведена модернизация, включающая в себя обновление основного технологического оборудования. Данные объекты расположены в центральной части города и осуществляют теплоснабжение 5-ти детских садов, 2-х общеобразовательных школ, музыкальной школы, 2-х зданий поликлиник города и 101 жилого дома.

На 46-й котельной для возможности технологического присоединения строящегося жилого комплекса из 5-ти жилых домов по улице Карла Маркса, 77 будет увеличена мощность за счет установки дополнительного котла. Это не только обеспечит возможность подключения новых потребителей, но и надежность теплоснабжения потребителей, подключенных к данной котельной. Помимо работ на сооружениях и замены оборудования, в Ишиме будет выполнен капитальный ремонт нескольких участков тепловых сетей.

Заводоуковск и Ялуторовск

На объектах теплоснабжения этих двух городов предусмотрен ремонт 5-ти линейных объектов и оборудования тепловых сетей. Модернизация пройдет на котельной «Гилево» (Заводоуковск), обеспечивающей теплоснабжение 17 домовладений, администрации и ряда социальных объектов. В рамках данного мероприятия предусмотрены строительно-монтажные работы самого здания и обновление всего оборудования котельной.

Отметим, реализация всех запланированных в 4-х городах присутствия компании СУЭНКО мероприятий позволит повысить надежность систем теплоснабжения в предстоящий отопительный период 2024–2025 годов и обеспечит потребителей Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска качественным ресурсом.

#Анастасия Имамахметова#Тюмень#Администрация#Тюменская область#Капитальный ремонт#Тобольск#СУЭНКО#Отопительный сезон#Поликлиники#Социальные объекты#Заводоуковск#Детские сады#Модернизация#Котельная
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