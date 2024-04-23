Специалисты СУЭНКО рассказали о подготовке к следующему отопительному сезону

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Для улучшения работы системы теплоснабжения нагорной части города специалисты проведут реконструкцию тепловой камеры. В рамках работ предусмотрена замена устаревшей ручной запорной арматуры на современное оборудование с электрифицированным приводом, устройство системы вентиляции и системы сливных трубопроводов. Кроме этого, в тепловой камере будут установлены регулирующие краны для наладки теплового и гидравлического режимов в домах потребителей 8-го микрорайона. В общей сложности ремонтные работы пройдут на 10 городских объектах. При этом изношенные участки тепловых сетей будут заменены новыми трубопроводами.
На квартальной котельной и центральном тепловом пункте будет проведена модернизация, включающая в себя обновление основного технологического оборудования. Данные объекты расположены в центральной части города и осуществляют теплоснабжение 5-ти детских садов, 2-х общеобразовательных школ, музыкальной школы, 2-х зданий поликлиник города и 101 жилого дома.
На 46-й котельной для возможности технологического присоединения строящегося жилого комплекса из 5-ти жилых домов по улице Карла Маркса, 77 будет увеличена мощность за счет установки дополнительного котла. Это не только обеспечит возможность подключения новых потребителей, но и надежность теплоснабжения потребителей, подключенных к данной котельной. Помимо работ на сооружениях и замены оборудования, в Ишиме будет выполнен капитальный ремонт нескольких участков тепловых сетей.
На объектах теплоснабжения этих двух городов предусмотрен ремонт 5-ти линейных объектов и оборудования тепловых сетей. Модернизация пройдет на котельной «Гилево» (Заводоуковск), обеспечивающей теплоснабжение 17 домовладений, администрации и ряда социальных объектов. В рамках данного мероприятия предусмотрены строительно-монтажные работы самого здания и обновление всего оборудования котельной.
Отметим, реализация всех запланированных в 4-х городах присутствия компании СУЭНКО мероприятий позволит повысить надежность систем теплоснабжения в предстоящий отопительный период 2024–2025 годов и обеспечит потребителей Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска качественным ресурсом.