От услуг компании «Мовиста», поставлявший в Пермь трамваи, отказался еще один город

Известно, что бывший генеральный директор ООО «Группа Мовиста» Александр Советников будет находиться в следственном изоляторе до 23 мая 2024 года по решению Фрунзенского районного суда Ярославля от 21 февраля. Следствие считает, что Советников передал взятку в размере 1,6 миллиона рублей бывшим чиновникам области в обмен на покровительство своей компании в связи с работой в сфере общественного транспорта в Ярославле.