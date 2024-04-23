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От услуг компании «Мовиста», поставлявший в Пермь трамваи, отказался еще один город

От услуг компании «Мовиста», поставлявший в Пермь трамваи, отказался еще один город

23 апреля 2024, 13:00
Фото: 1MI
В администрации Самары приняли решение отказаться от заключения концессионного соглашения с ООО «Мовиста Регионы Самара». По мнению городских властей, ежегодные выплаты концессионеру станут слишком большой нагрузкой для бюджета.

Издание properm.ru сообщает, что последние месяцы велись разговоры между правительством Самары и компанией «Мовиста» относительно трамвайной концессии. Согласно условиям договора компания должна была поставить 45 трехсекционных трамваев и провести ремонт нескольких километров рельсовых путей. Однако в итоге чиновники приняли решение выполнять ремонт и развивать трамвайный парк самостоятельно.

Власти Самары планируют модернизировать старые трамваи марки «Шкода». Будут заменены старые кузова на новые и современные, которые установят на обновленные тележки. Кроме того, в администрации планируется приобрести трехсекционные новые трамваи за счет средств областного бюджета.

ООО «Группа Мовиста» занимается модернизацией трамвайных систем в различных городах, таких как Курск, Липецк, Пермь, Ярославль, Екатеринбург и Уфа. Например, в ноябре 2022 года дочернее предприятие «Мовисты» — ООО «Мовиста Регионы Пермь» — заключило концессионное соглашение с администрацией Перми. Согласно этому договору компания должна провести ремонт 35 километров рельсовых путей, депо и семи тяговых подстанций, а также поставить 44 новых трамвая до 2025 года включительно.

Известно, что бывший генеральный директор ООО «Группа Мовиста» Александр Советников будет находиться в следственном изоляторе до 23 мая 2024 года по решению Фрунзенского районного суда Ярославля от 21 февраля. Следствие считает, что Советников передал взятку в размере 1,6 миллиона рублей бывшим чиновникам области в обмен на покровительство своей компании в связи с работой в сфере общественного транспорта в Ярославле.

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