ФОМС: Полис ОМС бесплатный и бессрочный

Одновременно мошенники могут прислать гражданину СМС с цифровым кодом, который они требуют сообщить, чтобы перевести деньги на «безопасный» банковский счет, просят установить мобильное приложение на телефон или перейти по присланной ссылке. Таким образом злоумышленники получают доступ ко всем приложениям в телефоне, в том числе и к банковским. В ФОМС настоятельно призывают россиян не скачивать незнакомые приложения, не переходить по ссылкам, если это требуют сделать звонящие.