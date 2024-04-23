ФОМС: Полис ОМС бесплатный и бессрочный

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Издание newsnn.ru пишет, что в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования предупредили о новом виде телефонного мошенничества: гражданам стали звонить злоумышленники и предлагать поменять полис ОМС на новый с QR-кодом.
Злоумышленники представляются сотрудниками медорганизаций или территориальных фондов обязательного медицинского страхования, специалистами департаментов или министерств здравоохранения. В процессе разговора они пытаются убедить застрахованных граждан, что срок их полиса ОМС истек и документ необходимо заменить в соответствии с новыми правилами.
Одновременно мошенники могут прислать гражданину СМС с цифровым кодом, который они требуют сообщить, чтобы перевести деньги на «безопасный» банковский счет, просят установить мобильное приложение на телефон или перейти по присланной ссылке. Таким образом злоумышленники получают доступ ко всем приложениям в телефоне, в том числе и к банковским. В ФОМС настоятельно призывают россиян не скачивать незнакомые приложения, не переходить по ссылкам, если это требуют сделать звонящие.
Преступники преследуют в этом случае одну цель — получить доступ к личным данным человека и его сбережениям.
В таких ситуациях рекомендуется не отвечать на вопросы мошенников и прервать звонок. Застрахованному гражданину необходимо сообщить об инциденте в страховую медорганизацию или в единый контакт-центр своего территориального фонда ОМС.
Специалисты страховых медицинских организаций могут позвонить застрахованному, чтобы актуализировать данные полиса, однако они никогда не присылают СМС с цифровыми кодами, не запрашивают персональные данные и не просят перевести куда-либо деньги.