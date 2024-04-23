Большая вода: наводнение смыло половину домов в поселке Плодопитомник

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Но тут случилось страшное: наводнение унесло половину домов. Теперь единственный способ передвижения — лодка с веслами, потому что моторные лодки не могут пройти из-за мусора и разрушенных деревянных конструкций.
Когда журналисты «КП-Тюмень» плыли в нужном направлении, заметили собаку, которая ждала на крыше своих хозяев. Когда она увидела людей, то оживилась, виляла хвостом и явно просила о помощи глазами. Благодаря опытным добровольцам, смогли спустить собаку с крыши и посадить его в лодку.
Сырой и промокший, с запахом влажной шерсти, он благополучно достиг суши вместе с людьми.