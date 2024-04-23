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Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Большая вода: наводнение смыло половину домов в поселке Плодопитомник

23 апреля 2024, 07:44
Недавно в небольшом поселке Плодопитомник, который находится в Ишимском районе Тюменской области, все было очень оживлено. Женщины занимались подготовкой грядок для посадки рассады, а мужчины строили сараи и дома.

Но тут случилось страшное: наводнение унесло половину домов. Теперь единственный способ передвижения — лодка с веслами, потому что моторные лодки не могут пройти из-за мусора и разрушенных деревянных конструкций.

Когда журналисты «КП-Тюмень» плыли в нужном направлении, заметили собаку, которая ждала на крыше своих хозяев. Когда она увидела людей, то оживилась, виляла хвостом и явно просила о помощи глазами. Благодаря опытным добровольцам, смогли спустить собаку с крыши и посадить его в лодку.

Сырой и промокший, с запахом влажной шерсти, он благополучно достиг суши вместе с людьми.

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