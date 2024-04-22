В Думе открылась фотовыставка, посвященная 30-летию в новейшей истории

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
Гостями мероприятия стали депутаты разных созывов Тюменской городской Думы, их коллеги из регионального парламента, представители администрации города, гости из Луганской Народной Республики, студенты тюменских вузов.
Председатель Тюменской городской Думы VIII созыва Светлана Иванова подчеркнула, что каждый созыв был уникален. За три десятилетия депутатами были приняты важнейшие для жизни города документы, в их числе — Устав Тюмени, Положения о территориальном общественном самоуправлении и Счетной палате города и многие другие.
Тюменская городская Дума всегда занималась значимыми вопросами развития сфер жизнедеятельности города. Каждый созыв отличался. В разные годы перед депутатами стояли вызовы, необходимые для решения. И совместными усилиями Думы, администрации и, конечно, жителей важные задачи выполнялись, — прокомментировала Светлана Владимировна.
Исполняющий обязанности главы города, директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук отметил, что Тюменская городская Дума за годы работы накопила колоссальный опыт.
Это не только нормотворческие инициативы, но и работа с жителями, волонтерская деятельность. Во взаимодействии с Думой всегда находились и принимались решения во благо города. И мы благодарим депутатов за это, — сказал Андрей Владимирович.
С юбилеем Тюменскую городскую Думу поздравил председатель Совета Краснодонского муниципального образования ЛНР Владимир Шавлай.
Вы действительно счастливые люди, которые живут в таком замечательном городе. Мы сейчас на нулевой версте, и нам еще предстоит путь формирования органов местного самоуправления в республике. Я обязательно передам нашим жителям вашу атмосферу родного дома, одной большой семьи и гордости за город, в котором живете, — поделился Владимир Иосифович.
Представительные органы местного самоуправления ведут свою деятельность с XVIII века, когда реформы Екатерины II способствовали формированию в России муниципального права. В Тюмени Общая городская Дума появилась в 1790 году. В связи с этим Светлана Иванова напомнила, что в следующем году Тюменская городская Дума отметит 235-летие своей истории.