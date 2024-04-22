В Думе открылась фотовыставка, посвященная 30-летию в новейшей истории

Вы действительно счастливые люди, которые живут в таком замечательном городе. Мы сейчас на нулевой версте, и нам еще предстоит путь формирования органов местного самоуправления в республике. Я обязательно передам нашим жителям вашу атмосферу родного дома, одной большой семьи и гордости за город, в котором живете, — поделился Владимир Иосифович.