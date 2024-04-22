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Тюменцы возмущены состоянием дороги у школы №9

Тюменцы возмущены состоянием дороги у школы №9

22 апреля 2024, 12:16
Фото: 1MI
Жители Тюмени активно обсуждают дорогу по улице Шишкова в районе школы №9.

«Вопрос такой созрел к Управе ЦАО, ул. Шишкова в районе школы № 9, она бесхозная? Вечно вся в выбоинах и ямах, мусор на этой улице никогда не чистят!», — пишет анонимный автор в паблике ЧС Тюмень.

Горожане не понимают, почему дорогу, прилегающую к школе не ремонтируют. Она вся в глубоких ямах, а на обочинах кучами лежит мусор.

«Эта улица сама по себе слишком маленькая, и подрядчику западло ее содержать», — пишет Клим Корчагин.

«Вся магистральная, биофак, Шишкова, тимуровцев бесхозные, никому нет до них дела. Район Хосписа- просто позор, дорога времен Второй Мировой войны. Почта, пятерочка- просто ужас. Управа ЦАО ничем не занимается. Одна отговорка- нет денег», — пишет Оксана Иванова.

«А у нас лето началось, обслуживать ничего не надо. Тротуары не метут, снега нет. Идёшь и килограмм шелухи от тополей к обувке налипает. У мусорок резиной всё завалено», — пишет Владимир Поздеев.

Тюменцы в комментариях также пришли к выводу, что пора штрафовать непорядочных граждан за то, что те раскидывают мусор, не донося до урны.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени разгорелся пожар в частном доме.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Дороги#Ремонт дорог
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