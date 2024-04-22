Тюменцы возмущены состоянием дороги у школы №9

«Вопрос такой созрел к Управе ЦАО, ул. Шишкова в районе школы № 9, она бесхозная? Вечно вся в выбоинах и ямах, мусор на этой улице никогда не чистят!», — пишет анонимный автор в паблике ЧС Тюмень.