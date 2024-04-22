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Тюменский врач рассказал, как справиться с паникой и стрессом из-за паводка

Тюменский врач рассказал, как справиться с паникой и стрессом из-за паводка

22 апреля 2024, 12:54
Фото: 1MI
Главный врач Областной клинической психиатрической больницы Евгений Родяшин поделился с тюменцам профессиональными советами о том, как справиться с тревогой, стрессом и паникой из-за страшной стихии — паводка.

Эмоциональное состояние может повлиять и на физическое здоровье, рассказывает специалист. Психические нарушения из-за переживаний могут проявиться и через некоторое время, имея накопительный эффект, пишет региональный Депздрав, ссылаясь на слова врача-психиатра.

Евгений Родяшин подчеркнул, что чаще всего в моменты ЧС люди чувствуют тревогу, физическое напряжение, у них нарушается сон, они могут постоянно думать о произошедшем. У женщин даже может нарушиться менструальный цикл из-за постоянного стресса.

«Если вы стали участником или свидетелем ЧС — не поддавайтесь панике, в таких случаях важно сохранять спокойствие и рассудительность»,

Врач поделился несколькими лайфхаками, которые помогут побороть панику и тревогу. Во-первых, нужно выпить сладкий напиток, который повысит уровень сахара в крови. Внимание нужно сконцентрировать на дыхании- медленно вдыхать через нос и выдыхать через рот.

Рационально ограничьте себя от информации, распространяемой в социальных сетях и новостных агрегаторах. Лучше расписать план действий, не задаваясь вопросами, почему происходят те или иные события.

Ранее «Наш город» писал, что жители региона получили первые выплаты из-за паводка.

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#Нигина Азамова#Общество#Психология#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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