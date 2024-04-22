Тюменский врач рассказал, как справиться с паникой и стрессом из-за паводка

Евгений Родяшин подчеркнул, что чаще всего в моменты ЧС люди чувствуют тревогу, физическое напряжение, у них нарушается сон, они могут постоянно думать о произошедшем. У женщин даже может нарушиться менструальный цикл из-за постоянного стресса.