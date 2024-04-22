Тюменский врач рассказал, как справиться с паникой и стрессом из-за паводка

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Эмоциональное состояние может повлиять и на физическое здоровье, рассказывает специалист. Психические нарушения из-за переживаний могут проявиться и через некоторое время, имея накопительный эффект, пишет региональный Депздрав, ссылаясь на слова врача-психиатра.
Евгений Родяшин подчеркнул, что чаще всего в моменты ЧС люди чувствуют тревогу, физическое напряжение, у них нарушается сон, они могут постоянно думать о произошедшем. У женщин даже может нарушиться менструальный цикл из-за постоянного стресса.
«Если вы стали участником или свидетелем ЧС — не поддавайтесь панике, в таких случаях важно сохранять спокойствие и рассудительность»,
Врач поделился несколькими лайфхаками, которые помогут побороть панику и тревогу. Во-первых, нужно выпить сладкий напиток, который повысит уровень сахара в крови. Внимание нужно сконцентрировать на дыхании- медленно вдыхать через нос и выдыхать через рот.
Рационально ограничьте себя от информации, распространяемой в социальных сетях и новостных агрегаторах. Лучше расписать план действий, не задаваясь вопросами, почему происходят те или иные события.
Ранее «Наш город» писал, что жители региона получили первые выплаты из-за паводка.